Matthias Bissinger rückt in Pöttmes für Schupfner nach

Echsheimer folgt auf Jenny Schupfner und macht damit die Bürgerblock-Fraktion wieder vollzählig. Die erste Nachrückerin lehnte ab.

Von Von Nicole Simüller

Matthias Bissinger aus Echsheim rückt für Jenny Schupfner im Pöttmeser Marktgemeinderat nach. Somit wird die Fraktion des Bürgerblocks wieder vollzählig. Das teilte Fraktionssprecher Thomas Huber auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Bissinger wird in der nächsten Sitzung vereidigt, die für Dienstag, 22. Mai, angesetzt ist. Wie berichtet, hatte Schupfner ihr Mandat aus schulischen beziehungsweise beruflichen Gründen niedergelegt. Aus denselben Gründen konnte die 23-Jährige auch nicht an der für sie letzten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag vor einer Woche teilnehmen.

Erste Nachrückerin wäre Kathi Fischer aus Osterzhausen gewesen, die dem Rat bereits von 2008 bis 2014 angehört hatte. In den vier Jahren zuvor war sie Ortssprecherin von Osterzhausen gewesen. Fischer sagte Huber zufolge jedoch aus beruflichen Gründen ab, als die Verwaltung bei ihr anfragte, ob sie das Mandat als Nachrückerin annehmen wolle.