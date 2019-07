vor 42 Min.

Max startet zum Alleinflug

Anfang der Flugsaison 2019 hat der 15-jährige Kühbacher Maximilian Heider beim Luftsportverein (LSV) Aichach mit der Ausbildung zum Luftfahrerschein begonnen. Schon kurz nach Ausbildungsbeginn attestierten ihm die Fluglehrer ein Händchen für die Segelfliegerei. Beinahe jeden fliegbaren Tag hat Max genutzt und seine Ausbildung vorangetrieben. Vergangenen Sonntag hat er, nach letzten Überprüfungsstarts durch die Fluglehrer Katharina Backes und Georg Schulte, endlich das ersehnte Ziel erreicht, alleine in den Himmel zu starten. Souverän absolvierte er die vorgeschriebenen drei Soloflüge für die A-Prüfung. Voraussichtlich war das nicht der einzige Soloflug in diesem Jahr.

Im Laufe der vergangenen Wochen sind acht neue Flugschüler zum Verein gestoßen, davon drei Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. Wer Interesse an der Flugausbildung hat, kann sich bei schönem Wetter jedes Wochenende am Flugplatz informieren. (AN)

