Mehllaster kommt von B 300 bei Ecknach ab und landet im Graben

Von Nicole Simüller

Auf der B300 hat sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr nahe des Aichacher Stadtteils Ecknach ein Unfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, kam ein Lastwagen, der in Richtung Augsburg unterwegs war, kurz vor der Abfahrt Aichach-West (Tränkmühle) von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Baum um und landete im Graben.

Fahrer des Lastwagens wird bei Unfall leicht verletzt

Der 51-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich ins Aichacher Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Einsatzort mitteilte, wurde er inzwischen bereits wieder entlassen.

Der Lastwagen hatte Mehl in Ein-Kilo-Packungen geladen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Aichach luden das Mehl aus dem Laster auf ein anderes Fahrzeug um.

Aus dem Lastwagen lief eine Menge Diesel aus

Der Polizei zufolge lief aus dem Lastwagen eine Menge Diesel aus. Nach dem Unfall stand zunächst noch nicht fest, ob an der Unfallstelle Erdreich ausgebaggert werden musste. Das Wasserwirtschaftsamt war vor Ort.

Nach dem Unfall leitete die Feuerwehr den Verkehr in Richtung Augsburg an der Unfallstelle vorbei. Daher kam es zu stockendem Verkehr und kurzen Staus. Der Verkehr in die Gegenrichtung lief ganz normal.

Bundesstraße wird möglicherweise gesperrt

Um den Lastwagen aus dem Graben zu ziehen, ist ein großer Kran erforderlich. Während der Bergungsarbeiten muss die B 300 möglicherweise vorübergehend gesperrt werden, um genug Platz für die Arbeiten zu haben. Das entscheiden die Einsatzkräfte vor Ort kurzfristig. Gegen 19.15 Uhr ging die Polizei vor Ort davon aus, dass die Arbeiten an der Unfallstelle noch bis voraussichtlich 21 Uhr dauern.

