vor 49 Min.

Mehr Arbeitslose im Wittelsbacher Land

Im Januar steigt die Zahl der Menschen ohne Job, aber auch die Zahl der offenen Stellen. Manche Gruppen haben es schwerer als andere.

Genau 1794 Landkreisbürger waren im Januar ohne Arbeit. Das sind 378 Arbeitslose mehr als im Dezember 2018. Die Agentur für Arbeit führt den Anstieg auf verschiedene Faktoren zurück: Mit dem Jahres- und Quartalsende sind befristete Arbeitsverträge – auch speziell für das Weihnachtsgeschäft – ausgelaufen, dazu ist der Winter eingezogen. Anlass zur Besorgnis sieht die Agentur für Arbeit daher in dem Anstieg nicht, auch wenn es für jeden einzelnen Betroffenen schmerzhaft ist. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es sogar 71 Arbeitslose weniger.

Die Arbeitslosenquote ist von 1,9 Prozent im Dezember auf 2,4 Prozent gestiegen. Im Januar 2018 lag sie bei 2,5 Prozent. Die Agentur für Arbeit geht aber davon aus, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit schon im Februar einsetzt. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis bei einigen Personengruppen ab. Bei den Jugendlichen verzeichnet die Agentur für Arbeit einen Rückgang um 15,1 Prozent, bei den Langzeitarbeitslosen um 7,7 Prozent. Schwerer haben es auf dem Arbeitsmarkt dagegen Ältere ab 50 Jahren (plus 1,6 Prozent), Ausländer (plus fünf Prozent) und schwerbehinderte Menschen (plus 5,8 Prozent).

Die Arbeitsmarktstatistik erfasst zudem die sogenannte Unterbeschäftigung. Darin enthalten sind 634 Personen, die eigentlich auch zu den Arbeitslosen gezählt werden müssten. Sie mitgerechnet, gäbe es 2428 Arbeitslose, die Quote läge bei 3,2 Prozent (3,3 Prozent im Vorjahr). Diese Landkreisbürger machen derzeit eine Weiterbildung (133), durchlaufen eine berufliche Eingliederungsmaßnahme (122), sind kurzfristig erkrankt (60), erhalten eine Fremdförderung, zum Beispiel Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (180) oder fallen unter vorruhestandsähnliche Regelungen (67). Gezählt werden hier auch Selbstständige, die mit einem Existenzgründungszuschuss (61) gefördert werden. Die Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken: um 76 Personen oder 3,0 Prozent.

Gestiegen ist auch die Zahl der offenen Stellen, und zwar sowohl im Vergleich zum Vormonat (plus 15) als auch zum Vorjahr (plus 67). 482 Menschen haben sich aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet. Das sind zwar 16 weniger als im Dezember, aber 22 mehr als im Vorjahr.

Positiv ist die Entwicklung insgesamt: Am Stichtag 30. Juni 2018 waren 36129 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sozialversicherungspflichtig beschäftigt – 818 oder 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Davon sind 19450 Männer und 16679 Frauen. Gestiegen ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländer: um 541 auf 5347. Derzeit gehen 10378 Landkreisbürger einer Teilzeitbeschäftigung nach und 25751 Personen haben Vollzeitstellen.

