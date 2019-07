12.07.2019

Mehr Bäume pflanzen im Wittelsbacher Land

Die alarmierenden Nachrichten über den Wald auch im Wittelsbacher Land häufen sich. Was jetzt zu tun ist.

Von Christian Lichtenstern

Die alarmierenden Nachrichten über unsere Bäume häufen sich: Die Eschen sterben weg, die meisten Ulmen sind schon tot. Auch Eichen und Ahorne leiden unter neuartigen Krankheiten und Schädlingen. Und der Borkenkäfer ist im Wittelsbacher Land eh auf dem Vormarsch und rasiert die geschwächten Fichten-Monokulturen. Die Schäden hängen zu einem erheblichen Teil mit den veränderten Umweltbedingungen durch den Klimawandel zusammen. Wir wissen es längst, jetzt wird es immer spürbarer in den Hitze- und Trockenperioden. Und es wird sichtbarer draußen in der Natur, aber auch dort, wo wir wohnen und leben. Nicht nur der Wald muss umgebaut werden, auch in den Kommunen müssen mehr Bäume gepflanzt, als abgeholzt werden. Wie wichtig sie für ein gutes Wohnklima sind, weiß jeder, der solche Schattenspender und Temperatursenker in der Nachbarschaft hat.

Dass Bäume CO2 speichern und dem Klimawandel damit direkt entgegenwirken, ist auch keine neue Erkenntnis. Aber jetzt rückt das endlich in den Fokus und ist nicht mehr nur ein Thema für Waldbesitzer, Umwelt- und Naturschützer oder Forstamt. Aus dem Staatswald soll ein Klimawald werden, propagiert Ministerpräsident Markus Söder. Vor Ort in den Revieren der Bayerischen Staatsforsten im Landkreis wird schon länger danach gehandelt. Es ist aber garantiert kein Nachteil, wenn jetzt auch der „Chef“ den Waldumbau nach ökologischen und nicht mehr nach ökonomischen Kriterien ausrichten will. Ein vitaler Wald sorgt für einen stabilen Wasserkreislauf, der Abkühlung bringt und so die regionale Klimaveränderung bremsen könnte. Wir müssen jetzt verstärkt auf Arten setzen, die Hitze und Trockenheit besser vertragen und wir müssen pflanzen, pflanzen, pflanzen.

