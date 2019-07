00:34 Uhr

Mehr Geld für Heimatpfleger

Höhere Entschädigung

Seit über 18 Jahren werden die ehrenamtlich tätigen Kreisheimat- und Kreisarchivarpfleger des Wittelsbacher Landes mit den gleichen Beträgen entschädigt. Beim letzten Beschluss des Kreistags aus dem Jahr 2001 seien sogar noch DM-Beträge ausgewiesen worden, so die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Jetzt hat sich der Kreistag einstimmig für die Anpassung der Entschädigung ausgesprochen. Allein für den Inflationsausgleich sei eine Erhöhung um 30 Prozent notwendig, so die Kreisverwaltung. Bislang erhielten die vier Kreisheimatpfleger jeweils rund 290 Euro Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz im Monat. Rückwirkend zum Januar diesen Jahres bekommen sie jetzt 400 Euro. Damit sind auch die Reisekosten der Ehrenamtlichen innerhalb des Landkreises und der Stadt Augsburg abgegolten. Die beiden Archivpfleger erhielten bisher rund 160 Euro und jetzt 200 Euro im Monat. (cli)

