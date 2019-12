vor 2 Min.

Mehr Geld für Wahlhelfer

Sitzung: VG Pöttmes erhöht die Beträge

Die Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes, zu der die beiden Gemeinden Pöttmes und Baar gehören, hat das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer erhöht. Damit erhalten diese künftig 80 Euro bei Kommunalwahlen. Die stehen schon im nächsten März an und verlangen von den Wahlhelfern einen besonders hohen Zeitaufwand. 50 Euro gibt es künftig bei Landtags-, Bezirkstags-, Bundestags- oder Europawahlen und 30 Euro bei Stichwahlen oder Bürgerentscheiden. Das teilte Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die VG Pöttmes nimmt an einem Pilotprojekt zur Einführung der digitalen Baugenehmigung im Landkreis teil. Wie Hummel erläuterte, beabsichtigt das Landratsamt, dass eines Tages Bauanträge digital bearbeitet werden. Bislang werden die Planunterlagen auf Papier eingereicht, der Beschluss der Gemeinde beziehungsweise des Gemeinderats oder Bauausschusses kommt gesiegelt hinzu, danach erhalten Gemeinde, Bauherr und Landratsamt jeweils ein Exemplar. Künftig sollen diese Schritte digital ablaufen. Der Starttermin für das Pilotprojekt in Pöttmes ist noch unklar. Hummel zufolge könnte es von Frühjahr bis zur Jahresmitte 2020 so weit sein.

Die Versammlung beschloss mit einer Gegenstimme (Florian Mertl) ihren Haushalt 2020. Das Volumen des Verwaltungshaushalts, der die laufenden Ausgaben umfasst, beläuft sich auf knapp zwei Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf 200000 Euro. Fast drei Viertel des Verwaltungshaushalts machen die Personalkosten aus: Sie betragen rund 1,4 Millionen Euro. Zweitgrößter Posten bei den Ausgaben ist die EDV.

Die Umlage in der VG Pöttmes steigt erneut an. Im vergangenen Jahr war sie von 157 Euro auf 185 Euro angehoben worden. Ab 2020 müssen die Gemeinden Pöttmes und Baar 201 Euro pro Einwohner bezahlen, das sind fast neun Prozent mehr. Aus der Umlage bezieht die Verwaltung ihre Einnahmen.

Die Runde stellte außerdem die Jahresrechnung 2018 fest: Sie schloss im Verwaltungshaushalt mit 1,4 Millionen und im Vermögenshaushalt mit 183000 Euro ab. Größere Beanstandungen gab es Hummel zufolge nicht. In Anlehnung an eine Anregung der Rechnungsprüfer bat die Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft darum, wenn möglich verstärkt auf das Gewerbe vor Ort zurückzugreifen, anstatt auswärtige Firmen zu beauftragen. (nsi)