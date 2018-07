11.07.2018

Mehr Geld für die Sport- und Schützenvereine

Zuschüsse nachMitgliederstärke

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Aichach-Friedberg erhalten für das Jahr 2018 vom Freistaat Bayern einen Zuschuss in Höhe von rund 262000 Euro – knapp 20000 Euro mehr als im Vorjahr. Das teilt Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko (CSU) mit. „Es freut mich sehr, dass das starke Freiwilligen-Engagement auch heuer mit einer Erhöhung der sogenannten Vereinspauschale durch den Freistaat unterstützt wird“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Nur mit der ehrenamtlichen Mitarbeit, die in den Vereinen vor Ort geleistet wird, können die Nachwuchsförderung und der Sportbetrieb für alle gewährleistet werden.“ Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach der Zahl der Mitglieder, wobei Kinder und Jugendliche stärker ins Gewicht fallen, und nach Übungsleiterlizenzen. (AN)

