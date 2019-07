00:32 Uhr

Mehr Komfort für die Retter

Aichacher Wasserwacht präsentiert neue Wohncontainer am Mandlachsee

Die Aichacher Wasserwacht hat am Mandlachsee bei Pöttmes zwei Wohncontainer bei einem Tag der offenen Tür feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Das Wetter war genau richtig für eine Freiluftveranstaltung: nicht zu heiß und doch kein Regen.

Die Aichacher Wasserwacht hat Stützpunkte am Aichacher Freibad, am Radersdorfer See (Markt Kühbach) und am Mandlachsee. Vorsitzende Nancy Rose-Steidle freute es ganz besonders, dass den ganzen Tag über Leute zu Kaffee und Kuchen kamen, um die beiden neuen Wohncontainer zu besichtigen. 40 Aktive der Wasserwacht schieben am Mandlachsee Dienst. Die Container erleichtern den Freiwilligen unter anderem auch den Aufenthalt während ihrer Dienststunden und erhöhen so ihre Einsatzbereitschaft.

Rund 400 Arbeitsstunden mussten in die Container gesteckt werden. Aufgestellt haben sie der Bauhof Pöttmes, die Wasserwachtler haben die Garage geweißelt und gestrichen. (möd-)

Themen Folgen