Mehr Lebensmittel, weniger Sportartikel in Aichach

Plus Es gibt eine Neueröffnung, eine Schließung und einige Veränderungen in der Aichacher Geschäftswelt. Was es jetzt im früheren AWG gibt.

In der Aichacher Geschäftswelt gibt es neue Angebote und Veränderungen – ein Überblick:

Supermarkt Einen alternativen Supermarkt hat Mehmet Babacan Anfang Dezember in der Schrobenhausener Straße 32 eröffnet. In den Räumen des ehemaligen Bekleidungsdiscounters AWG bieten der 45-Jährige und sein sechsköpfiges Team auf 600 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 5000 verschiedene Artikel an. Das Besondere: Die Lebensmittel kommen aus der Türkei, Griechenland, Spanien oder Italien, die Gewürze und Zutaten aus arabischen Ländern. „Es ist eine internationale Palette“, sagt Babacan. Das frische Fleisch und der frische Fisch kommen jeden Tag aus dem Schlachthof in München, Obst und Gemüse aus der Großmarkthalle. Zu den südländischen Lebensmitteln gehören auch Oliven und verschiedene Käsesorten, die in dem Frischemarkt offen verkauft werden. Im Eingangsbereich plant der 45-Jährige eine Sitzecke zum Kaffeetrinken und Frühstücken. Die Bäckerei, die bereits eröffnet hat, wird täglich von einer türkischen Bäckerei aus Augsburg beliefert.

Fey Outlet zieht an den Aichacher Stadtplatz um

Design/Fey Outlet Das Modegeschäft Fey Outlet zieht ab Februar von der Steubstraße um an den Stadtplatz. Seit März teilte sich das Modegeschäft zusammen mit der Firma Nordlig Design die Ladenfläche des früheren Linck Schöner Wohnen. Ab Februar will sich Claudia Dürr, Inhaberin von Nordlig Design, verstärkt auf den Online-Handel konzentrieren. Der Laden in der Steubstraße wird dann voraussichtlich nur noch Freitag und Samstag geöffnet sein. Kunden, die online bestellen, können Waren hier auch abholen.

Im Burkhard-Haus gibt's keine Sportartikel mehr

Sport Im Februar schließt die Sportabteilung in den oberen beiden Stockwerken von Mode Burkhard am Stadtplatz. Als Gründe nennt Inhaber Harald Brosch die Konkurrenz in Aichach mit zunächst gleich vier Sportgeschäften, vor allem aber das Preisdumping im Internet. „Auf zwei Etagen und mit rund 250 Quadratmetern funktioniert der Sporthandel nicht“, sagt er. Als der 30-Jährige vor rund zweieinhalb Jahren die Sportabteilung von Inhaber Robert Burkhard übernommen hatte, habe er „nicht gedacht, dass der Preiskampf im Sporthandel so groß ist“. Neben „Sport by Harry B“ eröffneten damals auch Sport-Junglas eine – inzwischen schon wieder geschlossene – Filiale auf dem Gelände des Milchwerks und „Heimatsport“ in der Steubstraße. Die größte Konkurrenz sieht Brosch jedoch im Online-Handel. Momentan läuft der Räumungsverkauf. Betroffen ist das komplette Sortiment. Das dreiköpfige Team von Brosch wird nicht auf der Straße stehen. Alle hätten schon eine neue Stelle gefunden, so der 30-Jährige. Was er selbst machen wird, ist noch offen. Nach seiner Lehre bei Mode Burkhard studierte Brosch Kaufmann im Einzelhandel und machte seinen Handelsfachwirt. Anschließend studierte er in England Eventmanager und arbeitete fünf Jahre lang in dem Beruf. Inhaber Burkhard hat schon eine grobe Planung, was er mit der frei werdenden Fläche machen wird. Den zweiten Stock möchte er wieder vermieten und hat dafür auch schon Interessenten. Im ersten Stock möchte er die eigene Anzugabteilung aus dem Untergeschoss unterbringen.

Geschenke gibt's bei der früheren Strasser Cilly

Geschenke Seit Oktober ist der Geschenkeladen in das ehemalige Schreibwaren-, Tabak- und Lottogeschäft Cilly Strasser am Unteren Tor am Stadtplatz gezogen. Vergrößert hat sich der Bereich, in dem Inhaberin Hildegard Engelhart nun eine größere Auswahl an Feinkost und offenen Spirituosen anbietet. Neu ist, dass sie ein Hermes Paket-Shop ist. Kunden können bei ihr Pakete für Hermes abgeben und abholen. Auch Tabakwaren hat Engelhart neu im Sortiment.

