Mehr Platz für Meisen: Vögel sollen gefährliche Schädlinge fressen

Mit Nistkastenaktion wollen die Grünen und das Landratsamt Wohnraum für die Singvögel schaffen. Sie vertilgen die für die Menschen gefährlichen Eichenprozessionsspinner.

Von Christian Lichtenstern

Der Eichenprozessionsspinner stellt eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen dar. Das Landratsamt unterstützt jetzt eine Initiative der Grünen im Landkreis Aichach-Friedberg. Über das ganze Wittelsbacher Land sollen laut einer Mitteilung im Frühjahr möglichst viele Meisen-Nistkästen verteilt werden. Der kleine Vogel zählt zu den natürlichen Fressfeinden der gefährlichen Raupen.

Es gibt Berichte, dass in verschiedenen Kommunen durch die Förderung von Meisen Erfolge bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners beobachtet werden konnten. Der Eichenprozessionsspinner ist eine heimische Art und nicht wie zum Beispiel der Buchsbaumzünsler aus Asien „eingewandert“. Beim Zünsler gibt es erst in jüngster Zeit Berichte, dass die heimische Vogelwelt auch diese Raupen frisst. Konkrete Studien, wie viele Raupen des Eichenprozessionsspinners eine Meise tatsächlich vertilgt, gibt es zwar auch nicht. Aber dass sie einen Beitrag als fleißige Schädlingsbekämpfer leisten können, das steht fest. Damit könnte auch die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mit Bioziden oder mit mechanischen Methoden vermieden oder zumindest verringert werden.

Nistkasten-Schreiner und -Paten gesucht

Das Landratsamt fordert jetzt dazu auf, mitzuhelfen und sozusagen Wohnraum für Meisen zu schaffen: Als Nistkasten-Schreiner oder als Nistkasten-Pate. Insbesondere Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit könnten den Nistkastenbau in ihren Einrichtungen unterstützen und gemeinsam mit handwerklich begabten Partnern eine Corona-konforme Aktion starten, so das Landratsamt. Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage des Landkreises unter der Adresse www.lra-aic-fdb.de/wittelsbacherlandbluehtundsummt. Das Engagement soll mit Bildern per E-Mail oder per Post kurz geschildert werden (Kontakt: manuela.riepold@lra-aic-fdb.de). Damit soll die Landkreiskarte „Wittelsbacher Land blüht und summt“ gefüllt werden.

Wissenswertes über Eichenprozessionsspinner 1 / 6 Zurück Vorwärts Beim Eichenprozessionsspinner handelt es sich um die Raupen einer Schmetterlingsart.

Gefährlich für die Gesundheit sind die winzigen, giftigen Brennhaare der Tiere.

Die Hochzeit ist zwar im Juni und Juli, die Haare bleiben jedoch lange an den befallenen Bäumen und können sich durch den Wind weiter in der Umgebung verbreiten.

Schützen kann man sich vor allem durch genügend Abstand zu befallenen Bäumen.

Bei Kontakt mit den Raupenhaaren entsteht ein starker Juckreiz, dem ein Hautausschlag folgt. In seltenen Fällen kommt es auch zu massiven Atemwegsbeschwerden

Bekämpft wird die Raupe durch Nestabsaugung oder durch eine Sprühbehandlung mit Insektiziden.

Sollten Nistkästen heuer keinen Bewohner mehr finden, da sie vielleicht etwas zu spät aufgehängt wurden, dann sei das trotzdem ein positiver Beitrag zum Artenschutz, betont das Landratsamt: Das nächste Frühjahr mit den nächsten willigen Mietern komme ja definitiv.

Fertige Meisen-Nistkästen gibt es gegen eine Spende

Wer keine Möglichkeit zum Bau eines Nistkastens hat, kann an folgenden Stellen gegen Spende/Schutzgebühr einen fertigen Kasten abholen:

Aichach Im Büro der Grünen, Martinstraße 1, und im Bioladen Federlin.

Im Büro der Grünen, Martinstraße 1, und im Bioladen Federlin. Friedberg Der Bund Naturschutz , Ortsgruppe Friedberg , übernimmt die Verteilung an die Gartenbauvereine, Kindergärten, Schulen und interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Friedberg . Kontaktperson ist Maria Voigt , Telefonnummer 0821/604227.

Der , Ortsgruppe , übernimmt die Verteilung an die Gartenbauvereine, Kindergärten, Schulen und interessierte Bürgerinnen und Bürger aus . Kontaktperson ist , Telefonnummer 0821/604227. Pöttmes Interessierte können sich an den Bauhof wenden unter den Telefonnummern 08253/9998-640 oder 0151/53810115.

