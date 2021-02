11:56 Uhr

Mehr Platz für die Kinder: Hollenbachs Kita wird erweitert

Die Gemeinde Hollenbach investiert in den Ausbau der Kindertagesstätte.

Plus Die Kindertagesstätte in Hollenbach wird für sechs Gruppen erweitert. Eine Auslagerung in die Schule während der Bauzeit löst ein großes Problem.

Die Kindertagesstätte „Haus des Kindes St. Ulrich“ in Hollenbach platzt inzwischen aus allen Nähten. Kein Wunder angesichts der gestiegenen Geburtenzahlen und des damit verbundenen erhöhten Betreuungsaufwands. Der Hollenbacher Gemeinderat hat deshalb beschlossen, dem gestiegenen Platzbedarf Rechnung zu tragen und den bestehenden Kindergarten am jetzigen Standort zu erweitern und den Altbestand entsprechend anzupassen und zu sanieren.

Kooperation mit der Hollenbacher Grund- und Mittelschule

Bereits im vergangenen Jahr sind in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, der Regierung von Schwaben und der Kindergartenleitung entsprechende Planungen vorangetrieben und erarbeitet worden. Jetzt sind alle Planungshürden überwunden, und noch in diesem Jahr, sofort nach Beendigung des Kindergartenjahres 2020/2021, soll mit der Umsetzung begonnen werden. Nach etwa einem Jahr Bauzeit soll das L-förmige Gebäude auf dem jetzigen Gelände bezugsfertig sein.

Im neuen Trakt können dann zwei vollwertige Krippengruppen und vier Kindergartengruppen mit allen dazugehörigen Neben-, Schlaf- und sonstigen Räumen untergebracht werden. Auf eine vorübergehende Auslagerung der drei aktuellen Gruppen während der Bauphase kommt die Gemeinde nicht herum. Dank Kooperation mit der Hollenbacher Grund- und Mittelschule konnte dieses Problem laut einer Mitteilung der Gemeinde schnell und zur Zufriedenheit aller gelöst werden. Die Schule stellt für die Zeit der Baumaßnahme drei nebeneinanderliegende Klassenzimmer zur Verfügung, die sich noch dazu in einem separaten, abschließbaren Gebäudeabschnitt befinden und an die Turnhalle sowie an einen Außenbereich angrenzen.

Kita-Erweiterung: Platz für insgesamt sechs zusätzliche Gruppen

„Es freut mich, dass wir eine absolut hochwertige und gute Lösung gefunden haben“, bedankte sich Bürgermeister Xaver Ziegler bei Schulrektor Peter Leischner für dessen Aufnahmebereitschaft. Eine optimale, auch für Kindergartenleitung und Eltern zufriedenstellende Zwischenlösung, ist sich Ziegler sicher. Schließlich werde es den Kindern im Schulgebäude an nichts fehlen. Im Gegenteil, seiner Meinung nach stelle das Zwischenquartier sogar eine nicht unerhebliche Verbesserung zur aktuellen, sehr beengten Situation dar. Im neuen Trakt können dann zwei vollwertige Krippengruppen und vier Kindergartengruppen mit allen dazugehörigen Neben-, Schlaf- und sonstigen Räumen untergebracht werden.

