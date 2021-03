Mehr Straftaten: In Aichach-Friedberg lebt es sich trotzdem sicher

Plus In Aichach-Friedberg ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen - anders als in der übrigen Region Augsburg. Dennoch lässt es sich hier sicher leben.

Mehr Internetkriminalität in Aichach-Friedberg - das war zu erwarten im Jahr 2020, in dem sich das Leben aufgrund der Corona-Pandemie zunehmend ins Digitale verlagert hat. Mehr Drogenkriminalität - das ist mehr als bei anderen Straftaten eine Frage des Kontrolldrucks: Je mehr kontrolliert wird, desto mehr Delikte werden entdeckt. Mehr Einbrüche - unter anderem deshalb, weil ein Serieneinbrecher im Aichacher Gewerbegebiet sein Unwesen treibt. Die Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser gingen hingegen zurück. Der erste Blick auf die Entwicklung der Kriminalität zeigt vor allem eins: dass es einen zweiten, genaueren Blick braucht, um sie richtig einzuordnen.

Denn auch wenn die Straftaten im Landkreis Aichach-Friedberg 2020 gegen den Trend in der gesamten Region Augsburg stiegen, so ergeben sie noch immer den drittniedrigsten Wert im Zehn-Jahres-Vergleich für das Wittelsbacher Land.

Polizei klärt zwei Drittel der Straftaten in Aichach-Friedberg auf

Hier ließ und lässt es sich weiterhin sicher leben - auch wenn jede einzelne Straftat eine zu viel ist. Doch es hilft zu wissen, dass der Vergleichswert aus dem Jahr 2019 der niedrigste im Zehn-Jahres-Vergleich war. Hinzu kommt: Rund zwei Drittel aller Delikte kann die Polizei aufklären. Die Quote liegt seit Jahren relativ stabil. Die Beamten machen ihre Arbeit. Wer eine Straftat begeht, muss also damit rechnen, dass er nicht ungeschoren davon kommt.

