vor 5 Min.

Mehr Ton für Ziegelei in Oberbernbach

Abbaugebiet wird erweitert. Änderung bei Bauschuttrecyclinganlage

Ton baut die Schlagmann Poroton GmbH bei Oberbernbach für ihre Ziegelproduktion ab. Das Unternehmen will die Abbaufläche westlich der Staatsstraße 2047 nach Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) nun nach Süden um mehrere Grundstücke und westlich eines Weges, der der Stadt Aichach gehört, erweitern. Im Aichacher Bauausschuss lag nun der Antrag auf Zulassung des Betriebsplanes vor.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für das Vorhaben nicht nötig, hat das Bergamt Südbayern bereits festgestellt. Im Zuge der Erweiterung soll ein Mischhaldenplatz auf den bereits ausgebeuteten und wiederfüllten Teil der Flächen verlegt werden, berichtete Ulrich Egger vom Bauamt. Abgebaut wird durchschnittlich bis 14 Meter tief, anschließend wird wieder mit unbelastetem Material aufgefüllt. Nach dem Abbau sollen die Erweiterungsflächen zum Teil wieder als Ackerland genutzt werden können. Die Rekultivierungsziele für die bisherigen Abbauflächen wurden laut Egger so geändert, dass eine nachgewiesene Kreuzkrötenpopulation erhalten bleibt. Der Bauausschuss war mit dem Antrag mit 9:2 Stimmen einverstanden. Dagegen stimmten Georg Robert Jung und Manfred Schreier (Freie Wählergemeinschaft). In der Sitzung fehlte Ursula Schindler (SPD).

bei Bauschuttrecycling In zwei Tagesordnungspunkten ging es um die Bauschuttrecyclinganlage bei Obermauerbach. Diese wird seit 2004 über der ehemaligen Bauschuttdeponie betrieben. Weil der Betreiber jetzt zusätzlich Bodenaushub lagern und behandeln sowie Grüngut wie Strauchschnitt und Wurzelstöcke behandeln will, diese aber keine Baumaterialien sind, ist eine Befreiung vom Bebauungsplan erforderlich, erläuterte Ulrich Egger. Der Bauausschuss hatte dagegen keine Einwände. Das gilt auch für die beantragten Lagerflächen und mobilen Lagerboxen für Findlinge und Rindenmulch, ebenfalls keine Baumaterialien.

für Bauvorhaben Eine ganze Reihe von Befreiungen vom Bebauungsplan „Erweiterung Kreisgutwiese“ hat ein Bauherr für sein Wohnhaus am Hochvogelweg in Aichach beantragt. So soll unter anderem das Haus zwei Vollgeschosse statt Erdgeschoss und Dachgeschoss haben, die Geschossflächen- und Grundflächenzahl wird überschritten. Weil es sich um eine maßvolle Nachverdichtung handle und die Grundzüge der Planung nicht berührt würden, stimmte der Bauausschuss den Befreiungen zu. Lediglich die Grenzbebauung mit der Garage wurde mit 10:1 Stimmen (Erol Duman, BZA) abgelehnt.

Noch einmal behandelte der Bauausschuss eine Bauvoranfrage für ein Wohnhaus in Obermauerbach. Im September 2019 war der Bauantrag abgelehnt worden, weil die Fläche vermeintlich im Außenbereich lag und die Erschließung nicht gesichert schien. Dem ist doch der Fall, wie mittlerweile klar ist. Der Bauausschuss stimmte einstimmig zu. (bac)

Themen folgen