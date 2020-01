31.01.2020

Mehr ältere Menschen auf Jobsuche

Die Zahl der Arbeitslosen steigt

Die Zahl der Arbeitslosen ist gestiegen. So waren im Januar 1960 Menschen im Wittelsbacher Land arbeitslos gemeldet. Das sind 401 Menschen mehr als im Dezember. Laut Agentur für Arbeit in Augsburg ist ein Anstieg zum Jahresbeginn zwar nicht ungewöhnlich. Die Arbeitslosenzahl ist jedoch auch im Vergleich zum Januar vor einem Jahr gestiegen. Damals waren 166 Menschen weniger auf der Suche. Die Arbeitslosenquote liegt im Moment im Landkreis bei 2,6 Prozent. Zudem sind 111 Menschen mehr in der sogenannten Unterbeschäftigung erfasst als im Vorjahr.

Im Januar 2019 wurden 2,4 Prozent gemeldet, im Dezember lag die Quote bei 2,0 Prozent. Vor allem Ältere ab 50 sind wieder vermehrt auf der Suche. Ihre Zahl stieg um 56 auf 811 im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Schwerbehinderten suchten Januar 210 einen Job, was einem Plus von 29 Menschen entspricht. Außerdem waren 183 Personen unter 25 im Januar arbeitslos, 20 mehr als vor einem Jahr. Lediglich die Gruppen der Langzeitarbeitslosen (minus 13,3 Prozent) und die der Ausländer ohne Job (minus 2,7 Prozent) sind geschrumpft.

Nicht in der Statistik erfasst sind diejenigen Menschen, die derzeit zur Gruppe der sogenannten Unterbeschäftigten gehören. Es handelt sich um insgesamt 588 Menschen, die eine Weiterbildung machen (140), eine berufliche Wiedereingliederungsmaßnahme durchlaufen (109), kurzfristig erkrankt sind (75), eine Fremdförderung erhalten, wie etwa einen Integrationskurs des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (129), eine vorruhestandsähnliche Regelung getroffen haben (68) oder einen Existenzgründerzuschuss erhalten (48). Die Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr um 111 Menschen (4,6 Prozent) gestiegen. (kabe)

Themen folgen