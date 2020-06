14:00 Uhr

Mehr als 1 Promille: 46-Jähriger wird in Dachau erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle stellen die Polizisten in Dachau Alkoholgeruch fest. Der 46-jährige Autofahrer hat einen Wert von 1,14 Promille.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Robert-Bosch-Straße in Dachau wurde am Montag gegen 22.15 Uhr bei einem 46-jährigen Autofahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt.

Dachauer muss Führerschein abgeben

Der Test ergab 1,14 Promille bei dem Dachauer, was die Sicherstellung des Führerscheins, eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens zur Folge hatte. (AZ)

