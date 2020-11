vor 52 Min.

Mehr erneuerbare Energie: Umspannwerk in Unterach ist nun gerüstet

Im Raum Rehling wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist. Die LEW Verteilnetz modernisiert deshalb das Umspannwerk in Unterach.

Nach knapp einem Jahr Bauzeit hat die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) die Erneuerung des Umspannwerks Unterach in der Gemeinde Rehling abgeschlossen. Grund für die Maßnahme war die wachsende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien im Raum Rehling. Das Umspannwerk ist nach Angaben des regionalen Stromversorgers ein wichtiger Knotenpunkt im regionalen Stromnetz: Es verbindet das regionale 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz mit dem lokalen 20-Kilovolt-Mittelspannungsnetz und spiele damit eine Schlüsselrolle für die Stromversorgung in dem Gebiet, so die LVN in einer Mitteilung.

Das neue Umspannwerk in Unterach kostet 2,7 Millionen Euro

LVN hat insgesamt 2,7 Millionen Euro in die Erneuerung investiert und die Modernisierungsarbeiten im Oktober planmäßig fertiggestellt. Die Bauarbeiten im Umspannwerk seien wegen der Corona-Pandemie unter Einhaltung der bei LVN geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln erfolgt, versichert das Unternehmen. Kleinere abschließende Arbeiten am Umspannwerk, wie letzte Erd- und Wegearbeiten, finden noch im Laufe des Novembers statt.

Die 20-Kilovolt-Schaltanlage im Umspannwerk ist komplett erneuert

Teil der Baumaßnahme war die komplette Erneuerung der 20-Kilovolt-Schaltanlage. Bereits im Dezember vergangenen Jahres war ein neues Schaltanlagenhaus auf dem Umspannwerksgelände errichtet worden. In dieses wurde anschließend die neue 20-Kilovolt-Schaltanlage eingebaut. "Durch zusätzliche Reservefelder ist sie gut für zukünftige Leistungserhöhungen gerüstet, die wegen der steigenden Einspeisung erneuerbarer Energien benötigt werden", teilt das Unternehmen mit. Im gleichen Zug wurde auch die Fundamentwanne der 20-kV-Erdschlusskompensationsanlage erneuert. Diese Anlagenteile seien notwendig, um bei einem einfachen Fehlerfall weiterhin die Stromversorgung zu gewährleisten.

Immer mehr Energie stammt aus erneuerbaren Quellen. Die Netzbetreiber müssen sich darauf einstellen. Bild: Friso Gentsch, dpa (Symbolfoto)

In diesem Frühjahr wurde der ältere der beiden 110/20-Kilovolt-Transformatoren im Umspannwerk durch einen neuen, besonders leisen und leistungsstärkeren Trafo ersetzt. Zusammen mit einem zweiten, sechs Jahre alten Transformator bildet er das Herzstück des Umspannwerks: Die Transformatoren wandeln die Spannung zwischen den beiden Netzebenen um. Mit einer Leistung von insgesamt 80 Megavoltampere sei das Umspannwerk nun bestens aufgestellt für die Energieversorgung der Zukunft, so LVN.

Außerdem wurde die 110-Kilovolt-Anlage mit neuer Primärtechnik, wie Leistungs- und Trennschaltern sowie Messwandlern versehen. Leistungsschalter können die Betriebs- und Kurzschlussströme ein- und ausschalten. (AZ)

