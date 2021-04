Mehrere Fahrradunfälle: Mountainbiker schwer verletzt

Drei Radler verletzen sich bei Unfällen im Landkreis Dachau. Ein Mountainbiker muss mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach München geflogen werden.

Der 46-jährige Mountainbiker war am Sonntag gegen 17 Uhr im Waldstück zwischen Weichs und dem Ortsteil Fränking unterwegs. Dort befuhr er eine im Bike-Park des Waldes gelegene Rampe. Zum Abschluss benutzte er eine spezielle Absprungrampe, einen sogenannten Kicker. Wie die Polizei berichtet, verlor er bei der Landung die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber musste den 46-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bogenhausen nach München bringen. Es entstand kein Sachschaden.

Unfall: Radlerin kollidiert mit Auto in Dachau

Am Sonntag gegen 9.20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Römerstraße von Bergkirchen in Richtung des Ortsteils Feldgeding. Laut Polizeiangaben bog der 21-Jährige in Feldgeding nach links in die Kreuzstraße ein und übersah dabei einen entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, wobei der Radler stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er musste ins Klinikum Dachau eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Am Samstag gegen 17.45 Uhr bog ein 23-jähriger Autofahrer in Dachau von der Gaußstraße nach rechts in die Alte Römerstraße ein. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei eine von rechts kommende, 53-jährige Radfahrerin. Es kam zur Kollision. Die Frau befand sich auf dem Radweg in Richtung Schleißheimer Straße. Ein Rettungswagen brachte die 53-Jährige mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (kneit)

