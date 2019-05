01.06.2019

Mehrere Radler bauen Unfälle am Vatertag

Stürze und Zusammenstöße im nördlichen Landkreis an Christi Himmelfahrt

Gleich mehrere Fahrradunfälle sind am Feiertag im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg passiert. Wie die Aichacher Polizei berichtet, fuhr ein 48-jähriger Mann gegen 14 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Mühlweg von Gebenhofen in Richtung Affing. Aus Unachtsamkeit stürzte er ohne Fremdbeteiligung vom Zweirad und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gefahren werden.

Gegen 16.15 Uhr fuhr dann eine Gruppe Fahrradfahrer auf der Sudetenstraße in Aichach in Richtung Martinstraße. Unmittelbar nach der Einmündung wich ein Fahrradfahrer aus dieser Gruppe, ein 52-jährige Mann aus Friedberg, einem auf der Fahrbahn liegenden Stein aus. Der 52-Jährige stürzte dabei vom Rad und schlug mit dem Kopf am Randstein auf. Er musste mit schweren Verletzungen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. Da Alkohol bei diesem Unfall laut Polizei eine Rolle gespielt haben könnte, wurde dem Verletzten Blut abgenommen. Es entstand ein Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Nur eine halbe Stunde später kam es erneut zu einem Unfall. Dieses Mal fuhr eine22-jährige Radlerin gegen 16.45 Uhr im Aichacher Stadtteil Algertshausen die Föhrenstraße in Richtung Hauptstraße. Am Kreisverkehr wechselte sie auf den linken Geh- und Radweg und wollte dort nach Oberbernbach weiterfahren. Im Bereich einer unübersichtlichen Kurve übersah die junge Frau nach Angaben der Polizei aber einen entgegenkommenden 39-jährigen Fahrradfahrer und prallte mit diesem zusammen. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. (AN)

