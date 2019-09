vor 17 Min.

Mehrgenerationenmobil soll in Fahrt kommen

In Petersdorf wird am Mittwoch ein Verein gegründet. Er ist auch für andere Projekte gedacht

Ein Mehrgenerationenmobil oder Bürgerbus soll in der Gemeinde Petersdorf eingeführt werden. Dazu und auch für weitere Projekte soll nun am Mittwoch, 18. September, um 20 Uhr im Gemeindezentrum ein Verein gegründet werden.

Schon seit etwa einem Jahr arbeitet eine Gruppe von Bürgern im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts an der Umsetzung des Projekts. Als Mehrgenerationenmobil soll ein kleiner Bus mit sieben oder acht Sitzplätzen und Elektroantrieb als eine Art Sammeltaxi fungieren: Als Kita-Shuttle, als Transportmittel für Vereinsaktivitäten und auch, um älteren Bürgern der Gemeinde so etwas wie einen Shuttleservice zum Einkaufen oder zu Freizeitaktivitäten zu ermöglichen.

Verein soll die Trägerschaft übernehmen

Bürgermeister und Gemeinderat haben wie berichtet einstimmig beschlossen, das Projekt finanziell zu unterstützen. Die Trägerschaft soll aber nicht die Gemeinde übernehmen, sondern ein Verein, war sich der Gemeinderat einig.

Dieser Verein soll nun am Mittwoch gegründet werden, weil noch im September Fördermittel beantragt werden sollen. Die Initiatoren sind nach einiger Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Verein nicht nur das Mehrgenerationenmobil umsetzen soll.

Gegründet werden soll ein Verein mit einem breiteren Wirkungsraum, der weitere Projekte realisieren kann. Vereinszweck sollen kleinere und größere Projekte sein, an denen die Beteiligten Lust und Freude haben, ihnen wichtig sind und die vor allem den Bürgern der Gemeinde Petersdorf dienen.

Offene Fragen geklärt

In den vergangenen Wochen wurden dazu noch einige Fragen geklärt und an der Satzung für die Gründungssitzung gearbeitet. Die Initiatoren sind außerdem in Kontakt mit dem Vereinsregister am Amtsgericht dem und Finanzamt, damit einer Gemeinnützigkeit nichts im Wege steht.

Für weitere Fragen stehen auch vor der Vereinsgründung Martina Scheel, Kathi Schaller, Robert Brandner, Johanna Ehm, Sonja Bachmeir, Christina Reinthaler, Regina Kaiser, Dietrich Binder, Benjamin Brandner oder Klaus Settele zur Verfügung. (AN)