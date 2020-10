Mehrzweckhaus für Todtenweis: Wer soll das bezahlen?

Plus Das Rathaus in Todtenweis ist ein Sanierungsfall. Zugleich werden Kindergarten und Dorfladen gebraucht. Ist da eine große Lösung nicht eine gute Idee?

Auf den ersten Blick kann man sagen: Ein hervorragender Vorschlag. Im Todtenweis sprach der Gemeinderat am Mittwoch über den Bau eines großen Gebäudes, das vielen Einrichtungen als Zuhause dienen könnte. Eine Lösung, die eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen würde.

An zentraler Stelle, etwa auf dem Platz des alten, noch stehenden Rathauses, könnte ein richtiger Ortsmittelpunkt entstehen, der auf Jahrzehnte hinaus ein echtes Vorzeigeprojekt darstellen würde. Derzeit hat aber noch nicht einmal die Planungsphase begonnen. Zuvor sollte man bei einer eigenen Versammlung den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit einräumen, zu dem Vorhaben Stellung zu beziehen. Das Interesse für diesen Termin wird sicher enorm ausfallen.

Der Knackpunkt beim Mehrzweckhaus für Todtenweis ist das Geld

Man braucht freilich weder dem Lager der Skeptiker noch der notorischen Schwarzseher anzugehören, um Bedenken anzumelden, wie es auch bereits im Gemeinderat der Fall war. Es geht – wieder einmal – um das liebe Geld.

Was dieses Gebäude kosten könnte, darüber war am Mittwoch nicht mal andeutungsweise eine Angabe zu hören.

Das ist auch recht so, denn zuvor sind noch viele Fragen zu klären. Sollte Todtenweis das Vorhaben tatsächlich in Angriff nehmen, wird aber eine Kreditaufnahme unvermeidlich sein, die auf viele Jahre hinaus den Haushalt gewaltig belasten würde. Es besteht somit durchaus die Gefahr, dass diese charmante Idee in der Schublade bleiben wird, wenngleich man mit ihr viele Fliegen auf einen Schlag treffen könnte.

Lesen Sie dazu auch: Kommt eine große Lösung für das Rathaus Todtenweis?

Themen folgen