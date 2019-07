12.07.2019

"Mein Lokal, dein Lokal" auf Kabel1: TV-Team dreht im Sommerkeller

Die Fernseh-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ ist in Affing zu Gast. Beim Biergarten-Spezial geht es um bayerische Spezialitäten und das Wetter. Ein Besuch am Drehort.

Von Philipp Schulte

Walter Fischer steht wie ein Schulbub vor dem Tisch und notiert. „Silvia“, sagt er. „Was hättest du gern zum Essen?“ Silvia Tschischka antwortet: „Ich hätte gerne einen bayerischen Wurschtsalat mit Weißbrot“. Fischer sagt, dass sein bayerisches Herz zerbreche. Aber: „Kriegst du, hauen wir rein“, fügt er hinzu und wendet sich schon dem nächsten Gast am Tisch zu. Der will eine Portion Sonne und fünf Portionen weißen-blauen Himmel.

Das Wetter könnte in der Tat besser sein für einen Drehtag in Walter Fischers Sommerkeller in Affing. Es ist Freitagmittag und es regnet. Doch dem Team einer Fernsehproduktionsfirma macht das nichts aus. Sie drehen eine Folge der Serie „Mein Lokal, dein Lokal“, die auf Kabel eins läuft.

Mein Lokal, dein Lokal: Fünf Tests an fünf Tagen

Dabei testen fünf Restaurantbesitzer an fünf Tagen gegenseitig ihre Lokale. Das Thema: Biergärten. Von Montag bis Freitag standen zwei in München, einer in Feldkirchen, einer in Augsburg und einer in Affing auf dem Programm. Jeder Chef kann zehn Punkte vergeben, hinzu kommen die des Promi-Kochs Mike Süsser, bekannt von Sixx, RTL II und Servus TV.

Walter Fischer hat sich riesig gefreut, dass „endlich der Tag da ist“ und er für seine vier Spezial-Gäste kochen kann, sagt er. Vier, weil Promi Süsser schon an einem anderen Tag da war. Für die vier Gäste ist ein Tisch mit blau-weißer Tischdecke und Baumblättern vorbereitet, auf denen die Namen der Wirte stehen: Silvia, Michi, Arti und Ilir.

Zwei Kameraleute laufen durch den Biergarten, Kabel liegen herum, ein Mann baut Scheinwerfer auf, ein Aufheller hängt unter dem Dach. Eine Bedienung läuft umher: „Es ist das erste Mal, dass ich im Fernsehen bin“, sagt Sandra Haas aus Neusäß. „Es ist aufregender als an einem normalen Arbeitstag.“

Walter Fischer vom Biergarten Sommerkeller mit seinem Team. Für sie war es kein gewöhnlicher Arbeitstag. Bild: Martin Hetzer

Die vier Gäste schauen sich gerade Fischers Küche an, die Kamera nimmt auf. Es riecht nach Fett, der Koch hat die Fritteuse angemacht und heizt Grill und Ofen vor. Braten- sowie Currysoße und der Fitnesssalat sind schon fertig. „Wir zeigen ihnen heute, wie gut Spare-Ribs und ein Wurstsalat schmecken können“, sagt Gastgeber Walter Fischer, Glatze, Brille, Kette, Armbanduhr, kräftige Oberarme.

Wie er auf das Ganze gekommen ist? Sein Lokal sei vor etwa drei Monaten angeschrieben worden. Es ging darum, ob Fischers Biergarten geeignet ist und „wir redetauglich sind“, sagt er. Nach einem Casting stand fest, dass der Sommerkeller dabei ist. 550 Sitzplätze hat das Areal, das an der gleichnamigen Straße liegt. Es ist in etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld.

Es rumpst und klirrt. In der Küche fallen eine Menge Teller runter. Fischer hört das, als er auf einer Bierbank sitzt. „Ich war das nicht“, sagt er. „Das kommt öfter vor, was soll ich mich ärgern?“ Eher regt er sich über Gäste auf, die ihre negative Meinung über seinen Biergarten im das Internet mitteilen. Wenn sie ihre Meinung im Lokal mitteilten, wäre das aus seiner Sicht effektiver. „Dann kann man reagieren.“ Das sei eine Quintessenz aus dieser Woche, in der er vier Lokale beurteilte. Dabei ging es um Fragen wie: Wo kommt das Fleisch her? Welches Gewürz verwendet der Koch? Stimmen Deko und Kleidung? Wie ist das Personal?

Mit der Kamera in der Küche: Wie und was im Biergarten Sommerkeller in Affing gekocht und gebraten wird, wurde am Freitag festgehalten. Bild: Martin Hetzer

Sommerkeller: Fischer ist der Austausch mit anderen Chefs wichtig

Fischer sagt, dass er kein Ja-Sager und kein Beleidiger bei seiner Kritik gewesen sei. „Wenn mich was stört, sage ich es.“ Dabei habe er diese Woche seinen Emotionen freien Lauf lassen können. Heute muss Fischer aber stillhalten und seine Gäste umsorgen. Er, der ehemalige Luftwaffen-Soldat, läuft umher, telefoniert, spricht mit seinem Personal, isst zwischendurch eine Leberkässemmel. Das Kamerateam ist zur Mittagszeit noch in der Küche und filmt die Vorbereitungen.

Es seien anstrengende Tage mit den Drehs, sagt Fischer. Sie gingen bis spät in den Abend. Aber er tausche sich mit seinen Gästen aus der Branche aus. Das Wetter wird besser, die Biergarten-Ampel steht auf grün: geöffnet.

Die Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ wird in etwa drei Monaten ausgestrahlt.

