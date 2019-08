vor 5 Min.

„Meine Sonnenblume und ich“

Wir suchen die schönsten Fotos von Ihnen mit Sonnenblume

„Meine Sonnenblume und ich“ – so lautet das Motto der Foto-Aktion der Aichacher Nachrichten. Wir suchen die schönsten Fotos von und mit Menschen und ihren Sonnenblumen. Auch heuer haben wir am AN-Stand bei der Wila in Aichach Sonnenblumensamen an Besucher verschenkt. Jetzt möchten wir gerne wissen, was daraus geworden ist. Bei der Aktion können freilich alle mitmachen, die ein sehenswertes Exemplar einer Sonnenblume im Garten, auf dem Balkon, im Wohnzimmer oder auf dem freien Feld gefunden haben. Eine Jury aus der AN-Redaktion entscheidet am Ende der Ferien, wer das originellste oder schönste Bild von sich mit Sonnenblume eingesendet hat.

Die Sonnenblume (Bild links) im Garten der Familie Berghofer im Affinger Ortsteil Gebenhofen ist größer als Papa Christoph, 193 Zentimeter, und Sohn Emil, 104 Zentimeter, zusammen. Das Foto schickte uns Mama Verena Berghofer. Mächtig groß sind auch die Sonnenblumen im Todtenweiser Ortsteil Sand (rechts). Im Schatten ihrer selbst gepflanzten Blumen sitzen (von links) Marlene Theresia und Cäcilia Müller, fotografiert von Mama Marion Müller. Im Garten der Familie Rißler in Rehling-Au knickte eine riesige Sonnenblume um. Die Familie rettete die Kerne für ihre Gartenvögel. Auf dem mittleren Bild sind Karina Rißlers Tochter Sarah, fast neun Jahre alt, und Hund Bart zu sehen, der der Tante gehört.

Schicken auch Sie uns Ihr Foto mit Mensch und Sonnenblume per E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de. Nennen Sie uns Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen und die Namen der Menschen auf dem Foto. Bitte schreiben Sie auch den Namen des Fotografen. Das Bild sollte mindestens ein Megabyte groß sein. Am Montag, 9. September, sind die Sommerferien zu Ende. Dann endet auch unsere Aktion. Für die Einsender der drei Siegerfotos gibt es Gutscheine vom Baumschulgarten Christoph in Weichenberg (Aindling) im Wert von 150 und 50 Euro und von der Gärtnerei Brandel in Untergriesbach (Aichach) im Wert von 100 Euro. (AN)

