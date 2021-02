vor 33 Min.

Meisen wohnen künftig am Aichacher Biomasse-Heizkraftwerk

BWA-Geschäftsführer Richard Brandner (links) freut sich mit seinen Mitarbeitern über die von Naturschutzwächter Josef Birndorfer (rechts) gelieferten Meisen-Nistkästen. Sie warten nun in den drei Eichen auf dem Gelände des Biomasse-Kraftwerks in Aichach auf ihre neuen Bewohner.

Der Biomasse Wärmeverbund Aichach beteiligt sich an der Meisen-Nistkastenaktion zum Schutz vor dem Eichenprozessionsspinner. Mehrere Nistkästen wurden aufgehängt.

Von Manfred Zeiselmair

Meisen finden zukünftig am Aichacher Biomasse-Heizkraftwerk ein Zuhause. Der Biomasse Wärmeverbund Aichach (WBA) beteiligt sich an der Nistkastenaktion zum Schutz der Eichen vor dem Eichenprozessionsspinner. Nach der Installation verschiedener Fledermaus-, Vogel- und Insektennistkästen in den vergangenen Jahren hat sich die Mannschaft dazu entschieden, Meisenkästen aufzuhängen.

Wie WBA-Geschäftsführer Richard Brandner betont, leistet sein Team rund um die Anlage des Aichacher Biomasse-Heizkraftwerks schon seit Jahren wertvolle Umwelt- und Naturschutzarbeit. "Wir versuchen heuer wieder einen Beitrag zur Biodiversität zu leisten“, so Brandner. Er fungiert beim WBA auch als Umweltmanagement-Beauftragter.

Eichenprozessionsspinner kommt vermehrt im Aichacher Stadtgebiet vor

Die für Mensch und Baum gefährlichen Raupen des Eichenprozessionsspinners sind in den vergangenen beiden Jahren verstärkt im Stadtgebiet Aichach aufgetreten. Bevor sie zur Plage werden, wolle man nun durch vermehrte Ansiedlung von Meisen für eine natürliche Schädlingsbekämpfung sorgen. Denn für Blau- und Kohlmeise gelten die Raupen offenbar als Leckerbissen.

Bisher seien die drei noch jungen Eichen auf dem WBA-Gelände von einem Befall verschont geblieben, so Brandner. Damit das so bleibe, habe er den Aichacher Naturschutzwächter Josef Birndorfer gebeten, dort einige seiner in Eigenproduktion hergestellten Nistkästen aufzuhängen. Birndorfer war sofort begeistert und äußerte bei der Installation die Hoffnung, dass sich möglichst viele Privathaushalte an der Meisenkasten-Initiative beteiligen.

Baupläne für Meisen-Nistkästen auf der Internetseite des Landratsamtes

Nähere Projekt-Infos und Baupläne für einfache Nistkästen sind auf der Internetseite des Landratsamtes Aichach-Friedberg unter der Rubrik "Wittelsbacher Land blüht und summt“ zu finden.

