00:34 Uhr

Meitinger bleibt JU-Chef

Junge Union Aichach wählt neu und blickt voraus

Neuwahlen standen in der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) Aichach an. Die Mitglieder bestätigten dabei Vorsitzenden Stefan Meitinger im Amt.

Meitinger stehen als Stellvertreter Franziska Fischer, Christoph Knauer und Christina Kein zur Seite. Christina Kein wurde zudem als Schatzmeisterin bestätigt. Als Schriftführer fungieren Jessica Kammermayer und Dennis Hammermeister. Als Beisitzer wurden Korbinian Lechner, Manuel Euba, Johannes Hausmann und Michael Haas gewählt. Stefan Meitinger hatte die Versammlung mit einem Rückblick auf die Informationsfahrt nach München zum Bayerischen Landtag und in die Münchner Synagoge eröffnet. Außerdem erwähnte er eine Besichtigung der Firma Pfeifer in Unterbernbach und eine rege Beteiligung am Landtagswahlkampf 2018. Zweiter Bürgermeister Helmut Beck ging auf die Stadt- und Kreispolitik ein. Unter anderem betonte er, dass im Landkreis die Themen von der nicht eröffneten Geburtenstation am neuen Krankenhaus überstrahlt würden.

CSU-Vorsitzender Josef Dußmann ging auf die Kommunalwahlen 2020 ein. Da will sich die JU einbringen, wie es hieß. (AN)

