10:55 Uhr

Mercedes-Fahrer beschädigt Fahrrad und flüchtet

Ein Autofahrer hat auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Pöttmes ein Fahrrad beschädigt und ist geflüchtet. Zeugen haben den Vorfall beobachtet.

Ein Mercedes-Fahrer hat ein Fahrrad beschädigt, das auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Schrobenhausener Straße in Pöttmes abgestellt war. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag gegen 11.30 Uhr. Zeugen haben beobachtet, wie der Wagen mit Neuburger Kennzeichen beim Rückwärtsfahren gegen das Rad stieß ist.

Polizei: Schaden von 200 Euro

Der Fahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr davon. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. (phis)

