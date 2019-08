vor 2 Min.

Mercedes drängt Linienbus in den Straßengraben ab

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer hat am Montag bei Walchshofen einen Linienbus in den Graben abgedrängt. Mindestens sechs Passagiere sind betroffen.

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer hat am Montagmorgen bei Walchshofen einen Linienbus in den Straßengraben abgedrängt. Wie die Aichacher Polizei erst am Dienstag mitteilte, war der Mercedes gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße von Aichach in Richtung Pöttmes unterwegs. Zwischen Walchshofen (Walchenstraße) und der Einmündung der Kreisstraße aus Richtung Motzenhofen setzte der Mercedes-Lenker zum Überholen eines Traktors an. Dabei übersah er den entgegenkommenden Bus der Linie230 (Pöttmes/Aichach).

36-jähriger Busfahrer will einen frontalen Zusammenstoß vermeiden

Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 36-jährige Busfahrer das Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand. Dabei kam der Omnibus jedoch von der Straße ab und landete im Graben. Während der Mercedesfahrer seine Fahrt in Richtung Aichach fortsetzte, stoppte der Traktorfahrer und bot seine Hilfe an.

An Bord des Linienbusses sind mindestens sechs Fahrgäste

Nach bisherigen Erkenntnissen, befanden sich mindestens sechs Fahrgäste in dem Linienbus. Alle dürften unverletzt geblieben sein. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. Bis zum Eintreffen der Polizei waren lediglich zwei Fahrgäste vor Ort geblieben. Die Polizei bittet nun die übrigen Passagiere und den Traktorfahrer, der schließlich ebenfalls weitergefahren war, sich mit ihr unter 08251/8989-11 in Verbindung zu setzten. Hinweise zum flüchtigen Mercedes werden ebenfalls erbeten. Es soll sich um einen Mercedes der C- oder E-Klasse handeln, der einen hellen, eventuell silber- und weiß-farbenen Anhänger zog. (AN)

