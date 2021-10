Aichach-Friedberg

10:04 Uhr

Nach Corona-Ausbruch in Meringer Pflegeheim: Bundeswehr unterstützt

Plus Weil zahlreiche Mitarbeiter sich infiziert haben, helfen nun drei Soldaten, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein positiv getesteter Bewohner ist gestorben.

Von Marina Wagenpfeil

Die Situation im Pflegezentrum der Johanniter in Mering ist weiterhin angespannt. Stand Montagnachmittag waren 14 Bewohner und sieben Mitarbeiter im stationären Bereich mit Corona infiziert, zudem eine betreute Person sowie zwei Mitarbeiter in der angegliederten Tagespflege. Zuletzt war in der Einrichtung von eher milderen Krankheitsverläufen die Rede. Dennoch meldete das Landratsamt Aichach-Friedberg nun, dass einer der betroffenen Bewohner am Samstag gestorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit März 2020 auf 102. Die Tagespflegeeinrichtung wird vorübergehend für voraussichtlich zwei Wochen geschlossen.

