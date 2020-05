00:31 Uhr

Messen mit begrenzter Besucherzahl

Gottesdienste in Aichach und Ecknach

In den beiden größten Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Aichach werden an diesem Wochenende öffentliche Gottesdienste gefeiert, wie die Pfarreiengemeinschaft mitteilt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten öffentlichen Messfeiern im März bietet die Stadtpfarrei zusätzlich eine Messfeier am Samstag um 17 Uhr an. Die zweite Vorabendmesse wird um 18.30 Uhr gefeiert. Diese wird auf Youtube übertragen. Am Sonntag gibt es Messfeiern um 9 Uhr und als Familiengottesdienst um 10.30 Uhr. Dieser wird ebenso live übertragen.

Die Aufnahmekapazität der Stadtpfarrkirche liegt bei etwa 60 Personen, in Ecknach, wo in der St.-Peter-und-Paul-Kirche am Sonntag eine Messe um 10 Uhr gefeiert wird, sind es etwa 70 Personen. Besucher sollten rechtzeitig kommen, um Gedränge zu vermeiden. Abstandsflächen an den Eingängen sind markiert. Mitglieder des Pfarrgemeinderats weisen die Plätze zu.

In der nächsten Woche gibt es noch einmal das feste Angebot der live übertragenen Messfeiern um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Zusätzlich werden unter der Woche testweise weitere Gemeinden in das Gottesdienstprogramm mit einbezogen. Ein Gottesdienstplan bis Pfingsten ist erstellt, der aufgrund der Erfahrungen und eventuellen weiteren Entscheidungen des Bistums und der staatlichen Behörden angepasst werden kann.

Erstkommunionfeiern finden, wenn es möglich ist, nach Pfingsten in kleinen Gruppen statt. Die Eltern werden zeitnah informiert. Tauftermine spricht das Pfarrbüro mit den Angehörigen ab. Von den Feiern von Requiem wird abgeraten, insbesondere, weil bei der Beerdigung am Friedhof nur 15 Personen sein dürfen, die großen Kirchen aber andere Kapazitätsgrenzen haben. In den Kirchen stellt sich zudem die Herausforderung des Ordnerdienstes und damit der Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften. Die für den 4. Juli vorgesehene Firmung wird verschoben. Sobald ein neuer Termin feststeht, wird informiert.

Fronleichnamsprozessionen und Bittgänge finden nicht statt.

Unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen findet ab Montag, 11. Mai, der Rosenkranz um 15.45 Uhr wieder in der Spitalkirche statt, ebenso wieder am Mittwoch und Freitag. (AZ) "Seite 41

