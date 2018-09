vor 24 Min.

Metzger wird bei Explosion leicht verletzt

Betriebsunfall in Pöttmes: 49-Jähriger im Krankenhaus

Pöttmes Ein 49-jähriger Metzger ist am Montag gegen 7 Uhr bei einer Explosion in Pöttmes leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Mann an einer Brühmaschine beschäftigt. Darin werden geschlachtete Schweine in heißem Wasser entborstet. In der doppelwandigen Maschine befindet sich zwischen den Wandungen eine ölige Kühlflüssigkeit, um das Überhitzen zu verhindern. Die Maschine selbst wird mit Öl beheizt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte laut Polizei ein Leck im Rohrsystem der Maschine dazu geführt haben, dass sich durch ausgetretene Flüssigkeit ein Gasgemisch bildete und durch die Hitze entzündete. Das habe zur Explosion geführt. Der Arbeiter wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Fremdverschulden schließen die Beamten nach bisherigem Ermittlungsstand aus. (nsi)

