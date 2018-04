vor 40 Min.

Michael Balleis bleibt Feuerwehr-Chef

Beim Stotzarder Feuerwehrverein ist der Kommandant mit der Übungsbereitschaft der Aktiven nicht ganz zufrieden

Die Mitglieder der Feuerwehr Stotzard setzen weiterhin auf eine bewährte Mannschaft. Bei den regulären Wahlen bestätigten sie Vorsitzenden Michael Balleis ebenso wie seinen Stellvertreter Peter Reich im Amt. In der gesamten Führungsmannschaft gab es nur eine Änderung: Thomas Bestele folgte Christian Wagner im Amt des Kassiers nach.

So sind die weiteren Posten besetzt: Schriftführer Armin Anzenhofer, Stellvertreter Peter Erhard, Vereinsdiener Josef Rohrmayr, Kassenprüfer Christian Wagner und Manfred Lechner, Fahnenträger Thomas Bestele, Markus Thrä und Alexander Kimmel.

Vorsitzender Michael Balleis freute sich eingangs über einen guten Besuch der Versammlung. 47 Mitglieder waren gekommen. Schriftführer Armin Anzenhofer informierte über das Vereinsgeschehen. Der Verein zählt derzeit 202 Mitglieder, davon 50 Ehrenmitglieder. Als Aktivitäten nannte er unter anderem den Feuerwehrball und einen Ausflug mit Besichtigung der Firma Pfeiffer in Unterbernbach (Markt Kühbach). In diesem Jahr wird ein Ausflug eventuell zur Aktienkunstmühle nach Aichach führen.

Der scheidende Kassier Christian Wagner berichtete über eine positive Entwicklung der Finanzen. Ein besonderer Dank galt der Gemeinde Aindling für die gute finanzielle Unterstützung bei Anschaffungen für die aktive Wehr. In diesem Jahr stehen größere Ausgaben für die Einkleidung der Wehr und Jugendfeuerwehr mit neuen Anzügen an.

Kommandant Florian Schwegler berichtete über zehn Einsätze. Darunter waren zwei Brände und sechs technische Hilfeleistungen. Die Feuerwehr hielt mit 40 Aktiven insgesamt 20 Übungen ab. Schwegler war mit der Beteiligung nicht ganz zufrieden. Er appellierte an die Aktiven, wieder zahlreicher an den Übungen teilzunehmen. Die Übungsbesten waren Daniel Keller mit zehn Beteiligungen. Dabei sind die Übungen bei der Jugendfeuerwehr als Jugendwart nicht mitgezählt. Alexander Kimmel nahm an neun Übungen teil. Der Kommandant hob die gute Zusammenarbeit der drei Gemeindefeuerwehren hervor.

Stellvertretender Jugendwart Jonas Nefzger berichtete von 17 Übungen des Nachwuchses. Die Übungsbesten der Jugendfeuerwehr waren Tobias Hein mit 16 Übungsbesuchen sowie Emma Reich und Josef Balleis mit jeweils 15. Sie wurden für ihre Einsatzbereitschaft geehrt. Bürgermeister Tomas Zinnecker lobte vor allem die Nachwuchsarbeit der Stotzarder Feuerwehr. (AN)