28.12.2018

Michael Etzel in Herrgottsruh

Hollenbacher singt beim Silvesterkonzert

In der Friedberger Wallfahrtskirche Herrgottsruh findet am Montag, 31. Dezember, ein Silvesterkonzert statt. Um 21 Uhr sind dabei laut einer Mitteilung des Veranstalters Men in Blech und Roland Plomer an der Orgel mit Arien aus dem „Elias“ und anderen Oratorien zu hören. Eine tragende Rolle bei dem Konzert hat Tenor Michael Etzel. Er kommt aus Hollenbach und ist Mitglied im Chor des Bayerischen Rundfunks. Er studierte in Salzburg Gesang und war in diesem Jahr Teilnehmer des renommierten ARD-Musikwettbewerbs, bei dem die Auswahlkriterien sehr streng sind. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse ab 20.15 Uhr. (AN)

