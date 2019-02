Milchwerk: Geschäftshaus muss warten

Auf dem Milchwerkgelände in Aichach – hier der Blick von Süden aus stadteinwärts – tut sich was. Auf der noch freien Grünfläche am südlichen Kreisverkehr zwischen der Augsburger Straße und der Theodor-Heuss-Straße soll statt eines Hotels nun ein Büro- und Geschäftshaus gebaut werden. Der Bebauungsplan wird gerade geändert.