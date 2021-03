vor 18 Min.

Milchwerk in Aichach: Die neuen Mieter stehen schon fest

Der Rohbau ist fertig: Am Neubau auf dem Milchwerkgelände in Aichach wird gerade im Außenbereich gearbeitet und der Innenausbau hat begonnen.

Plus Im neuen Büro- und Geschäftshaus auf dem Milchwerkgelände in Aichach läuft schon der Innenausbau. Einige Mieter ziehen um, einer ist neu in Aichach.

Von Claudia Bammer

Erst war dort ein Hotel geplant, jetzt entsteht ein Büro- und Geschäftshaus. Auf der letzten freien Fläche auf dem Aichacher Milchwerkgelände wird derzeit gebaut. Der Rohbau für das vierstöckige, halbrunde Gebäude auf dem südlichen Teil des Aichacher Milchwerkgeländes ist schon fertig, wie Petra Haberl von der Reichenberger Invest GmbH & Co. KG auf Anfrage berichtet. Jetzt hat der Innenausbau begonnen. Fest steht auch schon, wer dort einzieht. Für einen Mieter hat der Aichacher Bauausschuss jetzt einer Nutzungsänderung zugestimmt.

Mit dem Gebäude ist das Milchwerk-Gelände fertig bebaut. Im Juni 2011 war Spatenstich für das 20-Millionen-Euro-Projekt des Investors Josef Reichenberger aus Ainring. Im April 2012 wurde das Geschäfts- und Einkaufszentrum Milchwerk auf dem 2,2 Hektar großen Grundstück eröffnet. Der Name erinnert an das Milchwerk, das dort früher stand, und in dem von 1942 bis 1998 Käse und andere Milchprodukte hergestellt worden sind.

Hotelpläne haben sich zerschlagen

Auf dem Baufeld auf dem südlichen Teil des Grundstücks beim Kreisverkehr zwischen Theodor-Heuss-Straße und Augsburger Straße sollte ursprünglich ein Hotel entstehen. Reichenberger fand dafür aber trotz jahrelanger Suche keinen Betreiber. Zwischenzeitlich war ein sogenanntes Boardinghouse mit Appartements zum Beispiel für Geschäftsreisende und Monteure im Gespräch. Damit dort nun das Büro- und Geschäftshaus gebaut werden kann, wurde der Bebauungsplan geändert. Ende 2019 war der Bauantrag Thema im Aichacher Bauausschuss.

Im Frühjahr 2020 haben die Bauarbeiten begonnen, jetzt steht der Rohbau und der Innenausbau läuft. "Wir liegen im Zeitplan", sagt Petra Haberl. Das vierstöckige Gebäude, das auf jeder Etage über eine Fläche von etwa 270 Quadratmetern verfügt, soll im dritten Quartal dieses Jahres eröffnet werden.

Alle Flächen sind vermietet

Wie Haberl berichtet, sind alle Flächen bereits vermietet. Manche Mieter ziehen innerhalb Aichachs um, wie zum Beispiel das Zentrum für Ergotherapie und Physiotherapie von Lena Koralewski, die vom Jakobiweg ins Milchwerk wechselt und den dritten Stock belegt. In den zweiten Stock zieht die Steuerkanzlei Volker Pösselt, die derzeit ihren Sitz an der Ludwigstraße hat.

So soll das neue Büro- und Geschäftshaus auf dem Milchwerk-Gelände fertig aussehen. Der Entwurf stammt von Architekten Christian Moosbichler aus Augsburg, die Visualisierung von der Firma Lichtecht aus Hamburg. Bild: Visualisierung:firma Lichtecht

Ins Erdgeschoss mit etwa 163 Quadratmetern Verkaufsfläche zieht das Sanitätshaus Storhamed, das an der Freisinger Straße liegt. Dafür war die Zustimmung des Bauausschusses notwendig, weil das Angebot von Sanitätshäusern nicht zu dem im Milchwerk im Bebauungsplan zugelassenen Sortiment gehört. Was verkauft werden darf, ist dort festgelegt, um den Einzelhandel in der Innenstadt zu schützen.

Neu in Aichach wird die Zahnarztpraxis im ersten Stock sein, die die Geschwister Dr. Marissa Bochskanl und Dr. Wennemar Bochskanl eröffnen.

Stellplätze in Tiefgarage

Damit ausreichend Parkplätze vorhanden sind, gibt es unter dem neuen Gebäude eine Tiefgarage mit 34 Stellplätzen, zwei davon rollstuhlgerecht. Weitere 17 Stellplätze wurden auf einem benachbarten Grundstück an der Theodor-Heuss-Straße geschaffen.

Um eine zurückversetzte Etage aufgestockt ist das nördliche Büro- und Geschäftshaus auf dem Milchwerkgelände in Aichach. Dort hat die Energiebauern GmH ihre Bürofläche vergrößert. Bild: Erich Echter

Schon seit Ende 2020 fertig ist die Erweiterung des nördlichen Büro- und Geschäftshauses. Es wurde um eine vierte, leicht zurückversetzte Etage aufgestockt: Die Energiebauern GmbH, die in dem Gebäude mit ihrem Tochterunternehmen Vallosol das zweite Obergeschoss und einen Teil des ersten Obergeschosses belegt, brauchte mehr Platz. Laut Geschäftsführer Florian Bichler verfügt das Unternehmen mit dem neuen dritten Obergeschoss jetzt über eine Fläche von knapp 1000 Quadratmetern.

