vor 26 Min.

„Mini-Stadt“: Projekt wird fortgesetzt

Ab 2020 findet es jährlich an zwei Standorten im Kreis statt. Was Kinder und Jugendliche dabei lernen

Wie arbeitet ein Bürgermeister und was macht ein Gemeinderat? Was passiert in einem Rathaus und wie funktioniert ein städtisches Gemeinwesen? Um all das für Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahren begreifbar zu machen, fand im Landkreis im vergangenen Jahr erstmals das Projekt „Mini-Stadt“ statt.

Bildungsbüro und Kreisjugendring nutzten das Jahr 2019 als Pilotphase und bekamen für die „Mini-Stadt“ 16000 Euro vom Landkreis zur Verfügung gestellt. Insgesamt 225 Kinder nahmen an den beiden „Mini-Städten“ in Hollenbach und Mering teil. Während der Ferien spielten und experimentierten sie unter Anleitung als Bürger einer fiktiven Kleinstadt, in der es wie in einer echten Stadt zuging. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags beschloss nun, dass das Projekt ab 2020 jährlich an zwei Standorten stattfinden soll. Der Kostenanteil des Landkreises wurde nach Rücksprache mit dem Kreisjugendring als ausreichend angesehen. Hinzu kommen Elternbeiträge und ein Anteil der Gemeinden. Die Geschäftsstelle des Kreisjugendrings wird um eine Viertelstelle aufgestockt, um den personellen Mehrbedarf abzudecken. (nsi)

Themen folgen