Mirko Ketz ist Chef der VG Pöttmes

Zweiter Stellvertreter wird noch gewählt

Der Pöttmeser Bürgermeister bleibt Vorsitzender der Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes, zu der die Gemeinden Pöttmes und Baar gehören. Nur heißt dieser seit Anfang Mai Mirko Ketz und nicht mehr Franz Schindele. Er wurde von den Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung einstimmig gewählt, wie Verwaltungsleiter Stefan Hummel auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Einig war sich die Versammlung außerdem, dass der Baarer Bürgermeister Roman Pekis Erster Stellvertreter ist. Zweiter Stellvertreter soll wie bisher der Zweite Bürgermeister von Pöttmes sein (bisher Sissi Veit-Wiedemann). Da gab es allerdings ein Problem: Wie Hummel berichtet, ist der Zweite Bürgermeister Manfred Graser (Bürgerblock) kein ordentliches Mitglied in der Gemeinschaftsversammlung, sondern nur Vertreter und als solcher nicht wählbar. Die Wahl des Zweiten Stellvertreters wurde deshalb vertagt. Der Marktgemeinderat soll nun in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. Juni, die Besetzung der Gemeinschaftsversammlung ändern, sodass Graser Mitglied und somit wählbar ist.

Außerdem wurde die Höhe der Entschädigungen festgelegt: Der Vorsitzende erhält monatlich 350 Euro; das ist geringfügig mehr als bisher. Seine Stellvertreter bekommen 50 Euro im Monat. Diese Pauschale ersetzt die Zahlungen von zehn Euro pro Tag, an dem sie einspringen müssen. Das Sitzungsgeld bleibt bei 30 Euro erhöht, Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses bekommen 55 Euro.

Dem Rechnungsprüfungsausschuss gehören aus Pöttmes Claus Kopold, Alwin Wagner, Franz Schindele und Matthias Bissinger an, aus Baar Roman Pekis und Michael Helfer. Vorsitzender ist Alwin Wagner, Stellvertreter Michael Helfer.

Die Bürgermeister von Pöttmes und Baar, Mirko Ketz und Roman Pekis, wurden erneut zu Eheschließungsstandesbeamten ernannt, ebenso Pöttmes’ Zweiter Bürgermeister Manfred Graser. (bac)

