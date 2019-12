vor 11 Min.

Missglücktes Überholmanöver: 46-jährige Aichacherin landet im Acker

Kurz vor Unterzeitlbach setzte die Aichacherin am Dienstagmittag zum Überholen an. Weil das überholte Auto zum Abbiegen ansetzte, kam es zum Zusammenprall.

Am Dienstagmittag kam es auf der Staatsstraße zwischen Kleinberghofen und Unterzeitlbach zu einem Zusammenprall während eines Überholmanövers. Eine 77-jährige Münchnerin war mit ihrem Toyota Richtung Unterzeitlbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang betätigte sie laut Polizei den Blinker und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich überholte eine 46-jährige Aichacherin mit ihrem Renault den Toyota und es kam zur Kollision. Der Renault schleuderte nach links in einen Acker.

Nach Unfall bei Unterzeitlbach: Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. (AN)