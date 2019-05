15.05.2019

Misshandlung ist beim Prozess in Aichach kein Thema mehr

Hat eine 56-Jährige ihren Ex-Lebensgefährten nun zu Unrecht beschuldigt oder nicht? Am Aichacher Jugendgericht bleiben Zweifel an ihren Aussagen.

Von Gerlinde Drexler

Hat der Ex nun die Kinder einer 56-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis misshandelt oder nicht? In einem Schreiben an die Polizei im März 2018 hatte die Frau das behaupte. Kurz darauf widerrief sie alles. Bei der Verhandlung vor dem Jugendgericht am Aichacher Amtsgericht erzählte sie erneut eine andere Variante. Dort musste sich die 56-Jährige wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung und der Anstiftung zur falschen Verdächtigung verantworten.

Das Schreiben der 56-Jährigen an die Polizei hatte eine ganze Ermittlungsmaschinerie in Gang gesetzt (wir berichteten) Darin stand nicht nur, dass ihr Ex die zehnjährige Tochter an den Haaren die Wand hochgezogen und den Sohn an den Ohren gezogen haben soll. Zwischen den Zeilen machte die Angeklagte dem Ex auch den Vorwurf, zu viel Interesse an der Zehnjährigen zu haben.

Die Polizei reagiert nach dem Misshandlungsvorwurf sofort

Als die Beamten lasen, dass der Ex-Lebensgefährte in jüngster Zeit gerne mit der Zehnjährigen alleine sein wollte, reagierten sie sofort. Vor allem, weil Recherchen ergeben hatten, dass er wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern schon verurteilt worden war. Die Polizei verständigte das Jugendamt, das prompt bei der Angeklagten vor der Türe stand.

Eine Entwicklung, mit der die 56-Jährige offenbar nicht gerechnet hatte. Sie widerrief sämtliche Vorwürfe bei der Polizei. Ihre Aussagen in dem Schreiben würden nicht der Wahrheit entsprechen, teilte sie mit und zog ihre Anzeige zurück. Auch bereue sie es sehr, ihren Sohn zu einer Falschaussage verleitet zu haben, hieß es weiter. Der hatte gegenüber der Polizei die Vorwürfe seiner Mutter zunächst bestätigt. Das Verfahren gegen ihn wegen falscher Verdächtigung stellte die Jugendrichterin ein.

Ebenfalls auf der Anklagebank saß eine 29-Jährige aus dem nördlichen Landkreis. Sie war die Verfasserin des Schreibens an die Polizei. Letztlich habe sie nur aufgeschrieben, was ihr die 56-Jährige gesagt habe, erklärte die 29-Jährige vor Gericht. Die Angeklagte widersprach dem. Sie habe den fertigen Brief nie gesehen, sondern ihn blanko unterzeichnet. Außerdem sei der Brief eine Idee der 29-Jährigen gewesen, um den Ex mit Hilfe der Polizei aus dem Haus zu bringen.

Vor Gericht gab die 56-Jährige nun an, dass ihr Ex die Tochter doch an den Haaren und den Sohn an den Ohren gezogen habe. Alle anderen Vorwürfe in dem Brief seien jedoch falsch. Der Ehemann der 29-Jährigen, der beim Verfassen des Schreibens im Nebenraum saß, konnte sich an keine Einzelheiten mehr erinnern. „Ich weiß nur, dass da mal was im Gespräch war“, sagte er vor Gericht aus. Auch die 23-jährige Tochter der Angeklagten, die damals ebenfalls anwesend gewesen war, konnte zum Inhalt des Schreibens nichts sagen. Sie glaubte sich zu erinnern, dass die Mutter ging, bevor der Brief fertig war.

Richterin ärgert sich über das Verhalten der Angeklagten

Staatsanwältin Stefanie Dyllat stellte am Dienstag am zweiten Verhandlungstag fest, was damals tatsächlich passiert sei, lasse sich nicht aufklären. Die Angeklagte habe ein „derart wechselndes Aussageverhalten an den Tag gelegt, dass ich einfach nicht weiß, welche Angaben nun wahr sind und welche nicht“. Bei einer erneuten Aussage würde die 56-Jährige wahrscheinlich noch mal eine andere Geschichte erzählen, vermutete die Staatsanwältin. Sie plädierte bei beiden Angeklagten für Freispruch. Dem schloss sich Felix Hägele an, der Verteidiger der 29-Jährigen. Die 56-Jährige war ohne Rechtsbeistand erschienen.

Richterin Eva-Maria Grosse schloss sich der Staatsanwältin an und sprach die Angeklagten vom Vorwurf der falschen Verdächtigung frei. Die 56-Jährige habe so viele Varianten geliefert, dass sie nicht wisse, was stimme, begründete Grosse ihr Urteil.

Was die Richterin ärgerte: Das wechselhafte Verhalten der Angeklagten mache es für die anderen Fälle, in denen Missbrauchsvorwürfe wirklich stimmten, schwieriger. Grosse empfahl der 56-Jährigen: „Sie sollten in Ihrem Leben mal ein bisschen darüber nachdenken, welche Versionen von Geschichten Sie auftischen.“ Wenn man das Gericht veräppele, funktioniere das System nicht mehr so gut, gab sie zu bedenken.

