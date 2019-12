vor 52 Min.

Mit 1,7 Promille: 49-Jähriger fährt Schlangenlinien auf B300

Ein Aichacher Autofahrer fiel am späten Mittwochabend auf der B300 auf. Dank einer Zeugin stellte die Polizei den alkoholisierten Fahrer vor der Haustüre.

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Aichach am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr einen mit mehr als 1,70 Promille erheblich alkoholisierten Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der Zeugin war der 49-jährige Aichacher laut Polizei bereits auf der Bundesstraße 300 aufgefallen, wie er mit seinem Citroen in starken Schlangenlinien von Dasing in Richtung Aichach gefahren war.

Nach Trunkenheitsfahrt: Polizei wartet vor der Haustüre

Die Zeugin fuhr dem 49-Jährigen laut Polizei noch ein Stück hinterher. Aufgrund des Kennzeichens konnten die Beamten die Adresse des Mannes ausfindig machen. Eine Streife fing den Aichacher vor seiner Haustüre ab. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. (AN)

