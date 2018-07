vor 60 Min.

Mit 95 blickt Dora Käuferle auf ein „schönes Leben“ zurück

Ihren 95. Geburtstag feierte kürzlich in Aichach Dora Käuferle bei guter Gesundheit. Dora Käuferle ist ihn Aichach keine Unbekannte. Viele Jahre engagierte sie sich ehrenamtlich in sozialen Einrichtungen mit der Betreuung von Alten, Armen und Kranken.

Geboren wurde Dora Käuferle am 16. Juli 1923 in Münsterhausen im Landkreis Augsburg. Mit zwölf Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Augsburg. Ihren Ehemann Josef heiratete sie im Kriegsjahr 1943. Ende des Krieges wurde sie in Augsburg ausgebombt und zog wieder in ihre alte Heimat. Nachdem ihr Ehemann aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen war, zog das Paar 1949 nach Aichach und baute sich dort eine eigene Existenz auf. 1953 gründete Josef und Dora Käuferle in der Prieferstraße ihre Schlosserei, die sie zu einem beachtlichen Unternehmen, Stahlbau Käuferle, ausbauten. Heute führen Sohn Werner und Enkel Sebastian das Unternehmen. Schon bald, nachdem sie nach Aichach gekommen war, fing Dora Käuferle an, sich neben ihrer täglichen Arbeit für Hilfsbedürftige einzusetzen. Nachdem es in den 50er-Jahren in Aichach noch keine Betreuungsdienste gab, wurde Dora Käuferle damals als Privatperson tätig. Besonders ins Herz geschlossen hatte sie die Bewohner der Beckstiftung – mittlerweile abgebrochen –, wo Menschen wohnten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen. Über 30 Jahren hat sie auch im Aichacher Heiliggeist-Spital die Mallersdorfer Schwestern dort bei der Pflege der Bewohner unterstützt. „Ich habe dort drei Oberinnen erlebt“, erinnert sie sich.

Mitgearbeitet hat sie außerdem im Frauenbund, dessen langjährige Vorsitzende sie war. Weiter engagierte sie sich in der katholischen Kirchengemeinde und im Seniorenbeirat der Stadt Aichach.

Dora Käuferle hat auch eine literarische Ader. Zwei Bücher mit Geschichten und Gedichten hat sie verfasst. Mit Blick auf ihre 95 Lebensjahre ist ihr Fazit: „Ich hatte ein schönes Leben, und mich hat der Mut nicht verlassen.“ Was Dora Käuferle bis heute nicht missen will, ist das wöchentliche Schafkopfen mit Freunden. Ehemann Josef, der 1979 starb, war viele Jahre Mitglied des Aichacher Stadtrats. Freude bereiten Dora Käuferle besonders ihre zwei Töchter und die zwei Söhne mit den neun Enkel- und acht Urenkelkindern. (ech)

Themen Folgen