05:04 Uhr

Mit AN-Newsletter Konzertkarten gewinnen

Holen Sie sich unseren Newsletter per WhatsApp und gewinnen Sie tolle Preise.

Melden Sie sich für den AN-Newsletter auf WhatsApp an und gewinnen Sie Karten für progressive Volksmusik mit Herbert Pixner. Teilnahme auch per Telefon möglich.

Volksmusik, aber neu und modern – dafür steht Herbert Pixner: Das musikalische Multitalent ist in diesem Jahr mit seinem Südtiroler Projekt zurück auf der Bühne. Zusammen mit Manuel Randi, Heidi Pixner und Werner Unterlercher zählt Pixner derzeit zu den erfolgreichsten Interpreten in der Sparte „neue & progressive Volksmusik“.

Am Donnerstag, 2. Mai, spielen Pixner und Co. im Kongress am Park in Augsburg. Beginn ist um 18 Uhr. Die Aichacher Nachrichten verlosen fünfmal zwei Tickets für diesen Abend.

Wie Sie mitmachen können

So können Sie mitmachen: Melden Sie sich für unseren neuen kostenlosen Newsletterdienst auf den Nachrichtendienst WhatsApp an. Die Anmeldung erfolgt über unsere Internetseite. Geben Sie die Adresse www.aichacher-nachrichten.de/an-whatsapp ein. Von dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt. Danach speichern Sie uns unter Aichacher Nachrichten als Kontakt ab. Wenn Sie bei der Verlosung für das Konzert von Herbert Pixner mitmachen wollen, schicken Sie uns eine gesonderte Nachricht per WhatsApp mit dem Stichwort „Pixner“ bis Freitag, 12 Uhr.

Natürlich können Sie auch auf dem bewährten Weg per Telefon an der Verlosung teilnehmen. Rufen Sie bis Freitag, 12 Uhr, an unter der Telefonnummer 01379/372709 (0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz der Telekom) und nennen Sie als Stichwort „Pixner“.

Wer auf beiden Kanälen mitmacht, hat doppelte Gewinnchance

Übrigens: Wer gleich auf beiden Kanälen mitmacht, hat damit sogar eine doppelte Gewinnchance. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Die Tickets liegen in der Redaktion der Aichacher Nachrichten, Stadtplatz 28, in 86551 Aichach, zur Abholung bereit. (AN)

Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO auf unserer Internetseite oder unter Telefon 0821/777-2355.

Themen Folgen