Mit Abstand: Swingerclub St. Tropez in Mühlhausen öffnet wieder

Plus Das St. Tropez in Mühlhausen öffnet nach der Corona-Pause wieder. Swinger-Partys gibt es aber nach wie vor nicht. So streng sind die Hygienevorschriften.

Von Sebastian Richly

Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen. Nach dem Lockdown wurden die Lockerungen schrittweise ausgeweitet. Biergärten und Gastronomien haben schon länger wieder geöffnet. Noch nicht wieder aufmachen dürfen unter anderem Diskotheken. Auch der Swingerclub St. Tropez in Mühlhausen ( Affing) war zu. Swinger ist eine Bezeichnung für Menschen, die Sexualität frei mit verschiedenen Partnern ausleben.

Erste Veranstaltungen im Swinger-Club in Mühlhausen

Am Wochenende finden dort die ersten Veranstaltungen wieder statt. Allerdings werden diese wohl ganz anders aussehen, als vor der Corona-Pandemie, erklärt Marianne Birkner vom Ordnungsamt Affing: „Swingerpartys kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt strikte Auflagen und Regelungen.“ Das sei vergleichbar mit den Diskotheken. Birkner: „Die Abende sind nicht als Partys gekennzeichnet, sondern finden im Gastronomiebereich statt. Dort gelten die gleichen Regeln wie in anderen Gastronomiebetrieben.“ Auch im St. Tropez müssen die Gäste beim Einlass und beim Aufstehen vom Tisch Masken tragen und Abstand halten. Davon geht auch Wolfgang Müller, Pressesprecher beim Landratsamt Aichach-Friedberg, aus: „Die Polizei hat vor Kurzem die Räume inspiziert. Die Gastronomie ist strikt von den anderen Bereichen getrennt, sodass hier alles in Ordnung ist und ich kein Problem sehe.“ Eine feste Personenzahl gibt es laut Müller nicht: „Das hängt vom Platz ab. Die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden und damit auch der notwendige Abstand. Für den Außenbereich gibt es andere Regeln als drinnen.“

Keine Swinger-Partys: Online-Plattform prüft Veranstaltungen

Für die sogenannte „White Night“ am heutigen Samstag im St. Tropez haben sich auf der Plattform Joyclub mehr als 200 Gäste angemeldet. Für den Beach-Summer-Sunday am Tag drauf inklusive Grillen sind bis Freitagnachmittag rund 70 Anmeldungen eingegangen. Manuel Binternagel, zuständig für die Pressearbeit der deutschlandweit agierenden Plattform, versichert aber: „Wir prüfen alle Veranstaltungen auf unserer Seite. Swinger-Partys sind aktuell verboten. Sollte ein Club eine solche Veranstaltung offen deklarieren, würden wir umgehend nachfragen.“ Das sei aber nicht immer ganz einfach. „Die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern sind groß. In Sachsen etwa dürfen sich zwei bekannte Paare in einem Separee vergnügen. In Bayern sind die Regeln strenger“, so Binternagel, wobei sich die Lage jederzeit ändern könne. In Mühlhausen sind weitere Termine bis Ende September geplant.

