Mit Auferstehungsgottesdienst beginnt in Aichach der Tag

Am Osterfeuer wird in Aichach die Osterkerze von Mesner Martin Ruhland entzündet – links Stadtpfarrer Herbert Gugler.

An den Kar- und Ostertagen werden viele Traditionen im Wittelsbacher Land gepflegt. Jaudusfeuer brennen und an den Kirchen wird das Osterfeuer geweiht. In Inchenhofen wird diesem eine ganz besondere Wirkung zugeschrieben.

Von Erich Echter

Eine ganze Reihe von Traditionen wird an den Kar- und Ostertagen im Wittelsbacher Land gepflegt. Gut besucht waren in der Osternacht die Gottesdienste. In einigen Orten im nördlichen Landkreis brannten Jaudusfeuer.

In Burgadelzhausen (Gemeinde Adelzhausen) haben die Container-Buam in der gemeindeeigenen Sandgrube Holz für ihr Jaudusfeuer zusammengetragen. Sprecher Martin Friedl erzählt, es sei leicht gewesen, Holz zu sammeln, weil es fast keine Jaudusfeuer in der Umgebung gibt. „Das Altholz war meist Abbruchholz aus der Landwirtschaft und Holz von Firmen. Viele Leute haben ihr Holz gleich vorbeigebracht“, freut sich Friedl. Etwa 15 Leute haben beim Aufbau des Jaudusfeuers geholfen. Für die Bewirtung hat Grillmeister Anton Menzinger Arbeitszeit und Grillgut kostenlos zur Verfügung gestellt. „In Burgadelzhausen gibt es seit Generationen Jaudusfeuer“, sagt Friedl. An dieser Tradition wolle man festhalten, auch wenn die Vorgaben seitens der Behörden strenger geworden seien. Für die fachgerechte Entsorgung der Jaudusreste haben die Burgadelzhauser deshalb ebenfalls Vorkehrungen getroffen.

Eine Menge an Altholz haben die Container-Buam aus Burgadelzhausen für den Jaudus zusammengetragen.

Im Dasinger Ortsteil Laimering zeichnet der Burschenverein für das Jaudusfeuer verantwortlich. Auch hier gibt es keinen Brennstoffmangel, erzählt der Burschenvereinsvorsitzende Simon Römmelt. „In gut zwei Stunden haben wir das Holz zusammengetragen gehabt“, freut er sich. Wegen der Trockenheit haben sie Vorkehrungen zum Brandschutz getroffen. Angezündet wird das Laimeringer Jaudusfeuer am „Leaba“, einer Anhöhe zwischen Klein- und Großlaimering.

In Unterbernbach kümmert sich der Bauwagen um den Jaudus

Auch im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach brennt ein Jaudus. Der Bauwagen Unterbernbach zeichnet dafür verantwortlich. Die Ackerfläche auf einer Anhöhe im südlichen Bereich des Orts hat ein Landwirt zur Verfügung gestellt. „Seit acht Uhr morgens tragen wir Brennmaterial zusammen. Das meiste kommt aus Unterbernbach, aber auch aus Großhausen kommen Holzlieferungen“, erzählt Mario Friedrich, der mit Lukas Schrittenlacher die Aktion organisiert.

Der Bauwagen Unterbernbach zeichnete für das Jaudusfeuer im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach verantwortlich. Die benötigte Ackerfläche auf einer Anhöhe im südlichen Bereich von Unterbernbach stellte ein Landwirt zur Verfügung.

Im Aichacher Stadtgebiet gibt es nur zwei Jaudusfeuer: in den Stadtteilen Untergriesbach und Gallenbach. In Gallenbach, wo die Feuerwehr den Jaudus organisiert, wird das Jaudusfeuer nach dem Auferstehungsgottesdienst angezündet. Die Flammen sind weithin zu sehen.

In Inchenhofen werden Holzscheite ins Osterfeuer gelegt

Deutlich kleiner ist das Osterfeuer, das am Samstagabend in Inchenhofen Ministranten im Garten bei der Wallfahrtskirche St. Leonhard für die traditionelle Feuerweihe entzünden. In das Feuer legen nach alter Tradition unter anderem Leonhard Lapperger und Michael Huber ihre Holzscheite: Dem angekohlten Holz aus dem geweihten Osterfeuer wird Segenskraft auf Feld und Garten zugesprochen. Leonhard Lapperger bringt Stücke des geweihten Holzscheites auf seine Äcker aus, wie er erzählt. Michael Huber streut Holzstücke in seinen Garten.

Nach alter Tradition legten in Inchenhofen Leonhard Lapperger (links) und Michael Huber ihre Holzscheite ins Feuer, denn dem angekohlten Holz aus dem geweihten Osterfeuer wird Segenskraft für Feld und Garten zugesprochen.

Der Ostersonntag beginnt in Aichach früh um 5 Uhr mit dem Auferstehungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Denn frühmorgens, als es noch dunkel war, kam laut dem Evangelisten Johannes Maria Magdalena zu Jesu Grab und sah, dass der Stein weggenommen war. Noch im Dunkeln weiht Stadtpfarrer Herbert Gugler das Feuer auf dem kleinen Platz neben der Kirche, bevor er mit den 43 Ministranten in das dunkle Gotteshaus einzieht.

Ein Durchbruch wie das Foto eines Schwarzen Loches

Trotz des Baugerüsts im Inneren und der frühen Stunde ist der Gottesdienst gut besucht. In seiner Festpredigt geht der Stadtpfarrer auf eine Nachricht ein, die kürzlich durch die Medien ging: das erste Foto eines Schwarzen Loches. „Ein großer Durchbruch ist gelungen. Auf den ersten Blick“, sagte Gugler. „Einen anderen großen Durchbruch für die Menschheit feiern wir heute. Jesus hat die Fesseln des Todes durchbrochen.“ Währenddessen bricht draußen der Tag an. Und nach dem Gloria läuten die Glocken, die seit Gründonnerstag geschwiegen haben und, wie es heißt, nach Rom geflogen waren.

Die Gottesdienstbesucher brachten traditionelle Osterspeisen zur Weihe mit.

Zum Auferstehungsgottesdienst bringen viele Kirchgänger gefüllte Körbe zur Speisenweihe mit. Gefüllt sind sie meist mit dem, was anschließend beim traditionellen Osterfrühstück auf den Tisch kommt: bunt gefärbte Eier, Salz, Kren (Meerrettich), ein Stück Geräuchertes, Brot und Osterfladen oder Osterlamm.