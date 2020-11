15:25 Uhr

Mit Auto gegen Stromkasten in Aichach gefahren und geflohen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall mit Fahrerflucht in der Beethofenstraße in Aichach.

Am Freitag ist in der Zeit 11 bis 11.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer in der Beethovenstraße in Aichach gegen einen Stromkasten gefahren. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Fahrer entfernte sich laut Bericht ohne den Unfall zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen. (cli)

