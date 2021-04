Mit Gürtel zugeschlagen: Häusliche Gewalt oder Missverständnis?

Plus 31-Jähriger soll seiner Frau im Streit mit dem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben. Nach der Zeugenaussage der Ehefrau bleibt dem Amtsrichter keine Wahl.

Mit einem Gürtel soll ein 31-Jähriger aus Aichach im Streit seine Ehefrau geschlagen haben. Das hatte die 22-Jährige bei der Polizei angegeben, als sie Anzeige erstattete. Der 31-Jährige, der nun wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt war, bestritt das bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach.

Er gab zu, dass es manchmal zu Streitigkeiten zwischen seiner Frau und ihm komme. Scheinbar auch Mitte Dezember, als es um eine Fahrkarte ging. Die soll der Angeklagte von seiner Frau gestohlen haben, und die 22-Jährige forderte sie zurück. Bei der Polizei gab sie damals an, dass beide darüber in Streit gerieten und er ihr mit dem Gürtel ins Gesicht geschlagen hatte. Der Polizeibeamte sagte aus, dass sie eine Rötung an der linken Wange hatte, als sie ins Revier kam. "Und die Jacke war zerrissen."

Prozess in Aichach: Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe

Vor Gericht machte die Ehefrau jetzt von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Der Angeklagte stritt die Vorwürfe ab: "Ich habe sie nicht geschlagen." Die Fahrkarte habe er auch nicht gestohlen, so der 31-Jährige. Aus seiner Sicht war alles ein Missverständnis zwischen den Eheleuten.

Ohne die Aussage der Ehefrau ließen sich die Vorwürfe nicht beweisen. Jessica Horrer, Vertreterin der Staatsanwaltschaft, plädierte deshalb auf Freispruch.

Ehefrau verweigert die Aussage

Dem schloss sich auch Richter Axel Hellriegel an. Die Angaben der Ehefrau bei der Polizei habe das Gericht nicht verwenden dürfen, weil sie von ihrem Recht Gebrauch machte, keine Aussage zu machen, begründete er den Freispruch. Zu dem Angeklagten sagte der Richter: "Da können Sie ihr dankbar sein." Hätte die 22-Jährige vor Gericht das Gleiche gesagt, wie bei der Polizei, dann hätte der 31-Jährige mit einer Freiheitsstrafe von einem halben Jahr rechnen müssen.

