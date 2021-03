vor 55 Min.

Mit Kunst helfen: Diese Schwimmwesten haben Flüchtlinge gerettet

Plus Ein oranges Leuchtenfeld vor Schloss Blumenthal bei Aichach erinnert an das Schicksal von Flüchtlingen. Jede der 144 Stelen kann gekauft werden. Das Geld wird gespendet.

Von Gerlinde Drexler

Über Wochen und Monate waren insgesamt rund 60 Helfer ehrenamtlich damit beschäftigt, ein besonderes Projekt des Künstlers und Architekten Markus Heinsdorff in Schloss Blumenthal nahe Aichach umzusetzen. Auf fünf Flächen stehen im Innenhof des Schlosses 144 Holzstelen mit orangen Leuchtschirmen. Das Leuchtenfeld soll während der nächsten drei Monate auf das Thema Flucht aufmerksam machen und steht für mehr Menschlichkeit. Die Eröffnung fand jetzt online per Live-Stream statt.

Gemeinsam ein Zeichen setzen wollen der Blumenthaler Verein Wandel und der Künstler. Seit Oktober 2020 planten Bastian Klaes, der verantwortliche Projektleiter in Blumenthal, und Heinsdorff sämtliche Arbeitsschritte. Das ursprüngliche Konzept hatte ein einziges Leuchtenfeld vor dem Schloss vorgesehen. Aus verschiedenen Gründen habe das Landratsamt das nicht genehmigen können, sagte Annika Mayer, eine der Geschäftsführerinnen von Blumenthal.

Kunstaktion vor Schloss Blumenthal bei Aichach

Sie betonte: "Wir hatten immer das Gefühl, dass uns das Landratsamt unterstützt." Einer der beiden Schirmherren ist Landrat Klaus Metzger. Der andere ist Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann. Er hatte die Blumenthaler schon 2016 unterstützt, als sie Geldspenden und Hilfsgüter auf die griechische Insel Lesbos brachten.

Das Motto des Leuchtenfeldes des international renommierte Künstler Markus Heinsdorff ist „Licht an für mehr Menschlichkeit“. Es ist für drei Monate in Schloss Blumenthal zu sehen. Bild: Gerlinde Drexler

Heinsdorff setze mit der Installation ein Ausrufezeichen in Sachen Kunst und Kultur, sagte Habermann bei der Eröffnung. Landrat Metzger unterstrich in seiner Videobotschaft, dass Integration die "vordringliche Aufgabe ist". Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, habe der Landkreis eine Familie aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria in Griechenland aufgenommen.

Aus Moria und anderen europäischen Flüchtlingslagern stammen auch jene Textilien, aus denen die 40 Zentimeter hohen Laternen, die auf vier Meter hohen Holzpfählen thronen, angefertigt wurden. Sie sind aus dem Stoff von Schwimmwesten geretteter Flüchtlinge gemacht worden. Annika Mayer sagte: "Die Menschen, die gerade am meisten Hoffnung und Licht brauchen, sind die Menschen auf der Flucht."

Für das Kunstprojekt zerlegten Helfer die Schwimmwesten, nähten Lampenschirme, schnitten und schliffen das Holz achteckig oder steckten Elektroleitungen. Hunderte Meter Kabel seien für die insgesamt 750 Quadratmeter Fläche verwendet worden, so der Künstler. 27 Helfer aus der Gemeinschaft Blumenthal und 33 von außerhalb arbeiteten in den vergangenen Wochen ehrenamtlich an der Umsetzung. Die Entstehung des Leuchtenfelds konnten die Besucher anhand eines eingespielten Videofilms miterleben. Projektleiter Klaes sagt darin: "Ich hoffe, dass es die Leute dazu bewegt, genauer hinzusehen."

Diese Kunst soll helfen

Heinsdorff will mit seiner Kunstinstallation "sensibilisieren und ein Zeichen setzen". Rund 80 Millionen Menschen seien derzeit auf der Flucht, sagte er. "Das sind annähernd so viele, wie in Deutschland leben." Sein Anliegen ist es, mit Kunst, die ins Auge fällt, positiv dagegenzusteuern und Hilfe anzubieten.

Annika Mayer, Geschäftsführerin von Blumenthal, und Projektleiter Bastian Klaes bringen die Kunstinstallation zum Leuchten. Bild: Gerlinde Drexler

Jede der 144 Stelen kann deshalb von Interessierten erworben werden. Jeder Käufer und Sammler werde damit zum Mentor des Projekts, sagte Heinsdorff. Wofür die Einnahmen gespendet werden, können sich die Käufer aussuchen. Zur Auswahl stehen drei Schienen: entweder in Rechtshilfe für Flüchtlinge, als Direkthilfe vor Ort oder für Projekte in Deutschland, bei denen es um die Integration von Flüchtlingen geht.

Mit dieser Kunstform würde man sich auf ein neues Terrain begeben, sagte Heinsdorff. "Ich sehe Chancen, mit dieser neuen Kunstform Lösungsansätze zu unterstützen."

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen