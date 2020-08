vor 5 Min.

Mit Müll im Flutgraben wird es gefährlich

Warum Spaziergänger keine leeren Flaschen in die Grünanlagen in Aichach werfen sollten. Einige seltene Arten entdeckt

Die Natur ist zurückgekehrt. In der naturnah angelegten Hochwasserflutmulde am Schneitbacher Weg in Aichach sind wieder Eisvögel auf der Jagd. Marion Widmann ist Landespflegerin beim Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth. „Der Eisvogel saß auf einem Schilfhalm über der Wasserfläche“, berichtet sie von der Beobachtung. Durch die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Aichach sind ganz bewusst auch zahlreiche Biotopelemente an Paar und Flutgraben geschaffen worden.

So ist inzwischen auch die seltene Grüne Keiljungfer regelmäßig im Ortsbereich von Aichach anzutreffen. Als Indikator für naturnahe Fließgewässer belegt sie laut Wasserwirtschaftsamt, dass die Renaturierung von Paar und Flutgraben erfolgreich war. Durch zwei Fischaufstiegshilfen wurde zudem die Durchgängigkeit für Fische hergestellt. Um die Tierwelt nicht zu stören, soll der Bereich am Schneitbacher Weg aber nur für eine stille Beobachtung der Natur genutzt werden. Es sind Sitzsteine am Rand der Flächen vorhanden, von denen aus Eisvogel oder Rohrsänger im Schilf gut beobachtet werden können. Für intensiveren Kontakt mit dem Element Wasser ist im Stadtpark ein Zugang zum Flutgraben mit Trittstufen angelegt worden.

Neben dem Flutgraben wird durch den regelmäßigen Hochwasserabfluss die Sedimentfracht der Paar abgelagert. Nach einem Hochwasser lässt sich das gut an teilweise ausgeprägten Sandbänken erkennen. Langfristig würden diese Anlandungen aber zu einer Verringerung des Abflussquerschnittes führen, der für die Hochwasservorsorge benötigt wird. Davon ist das Wasserwirtschaftsamt überzeugt.

Daher muss die Flurmulde, auch der biotopartig gestaltete Bereich, regelmäßig entlandet, das heißt ausgebaggert werden. Was erst einmal wie ein schlimmer Eingriff aussieht, gilt als eine Chance für spezialisierte Pflanzen- und Tierarten dynamischer Gewässerlandschaften. So finden seltene kleine Pionierpflanzen der Auen wieder Wuchsorte auf den offenen Böden. Neben Gifthahnenfuß ist in Aichach vor allem das regelmäßige Vorkommen des sonst eher seltenen Braunen Zypergrases bemerkenswert. Wenn der Bewuchs wieder höher wird, verschwinden die Pionierpflanzen und warten als Samen auf die nächste Entlandung. Durch die Anlandungen ist die Flutmulde meist uneben, stellenweise nass und äußerst schwierig pflegbar. Hier ist Handarbeit angesagt, denn Maschinen können hier vielfach nicht fahren. Josef Neumaier und sein Kollege Josef Braun erfüllen diese Aufgabe jeden Sommer mit viel Fleiß. Die regelmäßige Mahd der Flutmulden ist ein wichtiger Baustein für den funktionierenden Hochwasserschutz in Aichach.

Damit diese Arbeit nicht noch schwieriger wird, bittet Josef Neumaier darum, dort keinen Müll in die Natur zu werfen. Denn der erschwert im Flutgraben die Arbeit mit den Mähgeräten. Liegen dort harte Gegenstände wie zum Beispiel leere Flaschen, kann es auch schon mal gefährlich werden. (AZ)

