04.05.2018

Mit Schäferhund Ayka zum dritten Sieg

Als Titelverteidiger startete der Aichacher Simon Rettenberger bei der südbayerischen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Ingolstadt-Mailing, die der Verein für Deutsche Schäferhunde, Landesgruppe Bayern-Süd, veranstaltete. Auf dem Aichacher Youngster und seiner Hündin Ayka vom Donnerkeil lastete Druck, denn die Erwartungen waren entsprechend hoch, da die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft auf dem Spiel stand.

Mit der Fährtenarbeit startete der Wettkampf. Hund und Hundeführer leisteten sich einen Fehler, sodass die „Spurensuche“ und das Verweisen der Gegenstände mit 90 Punkten (von 100) bewertet wurde. Da die Mitbewerber zum Teil zehn Punkte mehr erhielten, musste das Aichacher Team in der Unterordnung und im Schutzdienst zur Aufholjagd starten. Sie traten als letztes an und zeigten die beste Arbeit des Tages, wie Leistungsrichter Rudi Gimpel betonte. Lediglich drei Punkte zog er für Flüchtigkeitsfehler ab, und am Ende ergab das 97 Punkte. Der abschließende Schutzdienst war spannend. Denn Rettenberger benötigte eine überragende Arbeit seiner Ayk“, um den Siegertitel erringen zu können. Die vierjährige Hündin enttäuschte ihren Besitzer nicht und bot eine fabelhafte Leistung beim Stellen und Verbellen, Vereiteln eines Fluchtversuchs, Rückentransport und dem Einholen des Scheintäters. Alle Aufgaben wurden mit Bravour erledigt und mit 97 Punkten belohnt. So konnte das Aichacher Team zum dritten Mal in Folge überglücklich den Siegerpokal für den südbayerischen Juniorenmeister entgegennehmen. Als Nächstes werden Rettenberger und Ayka am Pfingstwochenende auf der deutschen Jugendmeisterschaft in Dingolfing antreten. (AN)