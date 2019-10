vor 10 Min.

Mit Spiel und Spaß zu mehr Bewegung

TSV Aichach bietet in zwei Kindergärten der Stadt spezielle Turnstunden für Vorschulkinder an

Die sechsjährige Grace kann es kaum erwarten. Sie möchte die erste sein, die im Gymnastikraum des Städtischen Kindergartens am Holzgarten auf allen Vieren in die zum Bodenturnen ausgelegten Fußstapfen und Handabdrücke tritt. Grace ist eins von mehr als 50 Aichacher Vorschulkindern, die mit Begeisterung am Kinderturnen-Projekt „BAERchen – Bewegung isst gut“ der Bayerischen Sportjugend (BSJ) im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) teilnehmen. Der TSV Aichach bietet einmal wöchentlich mit einer Übungsleiterin, die speziell für das Kinderturnen im Elementarbereich ausgebildet ist, eine solche kostenlose BAERchen-Stunde sowohl im Holzgarten- als auch im Kunterbunt-Kindergarten an der Schulstraße an. BAERchen steht als Abkürzung für die Anfangsbuchstaben der Begriffe Bewegung, Aufklärung, Ernährung und Ressourcen.

Mit dem Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung will sich die Bayerische Sportjugend verstärkt dem Kleinkinderbereich, also den Drei- bis Sechsjährigen, annehmen. Es soll in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten im Vorschulalter für mehr Bewegung und eine Erziehung zur gesunden Ernährung beitragen. Zudem sollen Erziehungsberechtigte Hilfen und Tipps zur praktischen Umsetzung erhalten. Das Projekt in Aichach kam auf Initiative von TSV-Geschäftsführerin Nicole Vogt zustande, die selbst Mutter zweier kleiner Buben ist. Vogt teilt die Auffassung der BSJ, dass es vielen Kindern schon im Vorschulalter an der spielerischen Bewegung fehle. „Dabei ist doch Bewegung für unsere Kinder unverzichtbar, damit sie sich gesund und leistungsfähig entwickeln können“, sagt die Mutter, die beim TSV als Leichtathletik-Übungsleiterin unter anderem die U12 betreut.

Die wöchentlichen Turnstunden werden von der 18-jährigen TSV-Handballerin und Übungsleiterin Lena Rappel geleitet. Sie setzt ihr Hauptaugenmerk auf die Freude an der Bewegung und das spielerische Turnen: „Wir haben vor zwei Wochen mit dem Programm begonnen. Den Kindern und auch mir macht es riesigen Spaß“, sagt Lena, die beim TSV ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Im Beisein von TSV-Präsident Klaus Laske und dessen Ehefrau Brigitte als Vorsitzende des BLSV-Sportkreises Aichach-Friedberg wurde nun von einer Abordnung der Bayerischen Sportjugend in beiden Kindergärten als Startpaket ein BAERchen-Bag übergeben. Darin fanden sich nicht die üblichen Turngeräte, sondern neben Spielanleitungen fürs Kinderturnen auch bunte Schaumstoff-Würfel sowie Spiel- und Gymnastikbälle, die von den Kindern sofort in Beschlag genommen wurden. (zm)

Themen folgen