06.12.2019

Mit Stoff und Schwamm gegen Plastikflut

Die Möglichkeiten, sein Baby mit Stoff zu wickeln, sind vielseitig und sehr individuell auf jedes Kind und die Bedürfnisse der Familie anpassbar. Mit Einlagen (unten rechts in Weiß auf dem Bild) können die verschiedenen Überhosen nach Bedarf gefüllt werden. Foto: Alice Lauria

Auch bei der Monatshygiene und bei Babywindeln gibt es mittlerweile verschiedene Alternativen zu Wegwerfprodukten. Damit lässt sich sogar Geld sparen

Von Alice Lauria

Wie kann es gelingen, im Alltag Abfall zu vermeiden. Es gibt Produkte, die gehören bereits so selbstverständlich zum Leben, dass sie oft übersehen und nicht mehr hinterfragt werden. Für einige gibt es aber mittlerweile wesentlich umweltschonendere Alternativen. Zwei Beispiele hierfür sind Babywindeln und Produkte zur Frauen-Monatshygiene, sprich Binden und Tampons.

Ein Baby verbraucht von Geburt bis zum Trocken werden circa 5000 bis 6000 Windeln. Im Fall von Wegwerfwindeln ergibt das zwischen einer und eineinhalb Tonnen Restmüll pro Kind. Eine unvorstellbare Menge Abfall, der weitgehend vermeidbar wäre. Es gibt immer mehr Anbieter von Stoffwindelsystemen, die wiederverwendbar und waschbar sind. Schon beim ersten Kind liegen insgesamt gerechnet hier die Kosten auch deutlich unter den Wegwerfwindeln. Der Großteil der Kosten von 300 bis 500 Euro fallen allerdings auf einmal zu Beginn der Wickelzeit an. Der Mehrverbrauch an Wasser und Waschmittel schlägt mit circa 120 Euro auch verhältnismäßig gering zu Buche. Im Gegensatz dazu kosten Pampers und Co. zwischen 1000 und 1500 Euro pro Kind je nach Dauer der Wickelphase und gekaufter Marke.

Wer an der Nähmaschine bewandert ist, kann sich auch aus ausrangierter Wäsche wie Handtüchern oder Stoffresten Windeleinlagen oder Überhosen nähen. Kostengünstig, nach eigenem Geschmack und umweltschonend. Da es bei den Stoffwindeln verschiedene Varianten gibt, kann eine geschulte Stoffwindelberaterin helfen, das passenden System fürs jeweilige Kind zu finden. Kathrin Brinkmann, Stoffwindelberaterin in Aichach, sagt: „Es gibt Stoffwindeln, die komplett im Ganzen gewaschen werden, aber es gibt auch verschiedene Formen von Überhosen mit Einlagen, bei denen deutlich weniger Wäsche anfällt. Je nach Alter und Körperbau des Kindes variieren die Bedürfnisse von Eltern und Kind.“

Sowohl die Einlagen als auch die Überhosen können aus verschiedenen Stoffen bestehen. Wobei hier alle hautfreundlich und atmungsaktiv sind, ganz im Gegensatz zu den meisten Wegwerfwindeln. Überhosen aus reiner Wolle – auch selbst gestrickt – halten dank ihrer wasserabweisenden Eigenschaft ebenso dicht wie solche aus Polyurethan-Laminat, kurz PUL. „Erfahrungsgemäß werden stoffgewickelte Kinder spürbar früher trocken als Kinder mit Wegwerfwindeln. Das liegt am etwas dickeren Stoffpaket zwischen den Beinen und daran, dass die Haut potenziell etwas feuchter ist als bei den Einweg-Varianten“, weiß Brinkmann zu berichten. Das störe die Kinder schneller, wenn sie wachsen und herumlaufen. „Wenn sich die Anschaffung von Stoffwindeln schon beim ersten Kind finanziell und aus Gründen der Nachhaltigkeit lohnt, dann ist ab dem zweiten Kind das Wickeln ja fast umsonst, da bereits alles vorhanden ist und weiterverwendet wird.“

Auch die weibliche Monatshygiene produziert nebst immensen Kosten während der durchschnittlich 40 Jahre, in denen eine Frau menstruiert, einen erheblichen Müllaufwand. Zwischen 12000 und 16000 Binden oder Tampons verwendet eine Frau in etwa während dieser Zeit. Bei einem Einzelpreis von 20 Cent pro Stück im Durchschnitt kommen dabei Kosten von 2400 bis 3200 Euro auf jede Frau zu.

Auch landen all diese Einwegprodukte zwangsläufig im Hausmüll oder in der Kanalisation. Dabei gibt es längst nachhaltige Alternativen. Am bekanntesten ist vermutlich die Menstruationstasse, die mit zehn bis vierzig Euro Anschaffungskosten und einer Lebensdauer von zehn Jahren sowohl Müll als auch Geld spart. Hier hilft eine ausgebildete Beraterin für alternative Monatshygiene, die richtige Variante zu finden, oder man behilft sich mit einem Online-Konfigurator, der passende Tassen anhand einiger Angaben berechnet. Auch Stoffbinden, Stofftampons und Levantiner Naturschwämme sind wiederverwendbare Alternativen. Sarah Kaschel, Monatshygieneberaterin aus Graben südlich von Augsburg, ist überzeugt: „Es gibt für jede Frau ein passendes, nachhaltiges und komfortables Produkt.“